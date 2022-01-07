الجمعة 07 يناير 2022
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د. محمد الباز
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محافظات

نجاح عملية «بالغة الدقة» دون جراحة بأذن طفل في البحيرة

جريدة الدستور

 أشاد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، بجهود ونجاح فريق جراحة الأنف والأذن بمستشفى الأطفال التخصصي بدمسنا لأول مرة في إزالة تسوس بعظام الأذن وترقيع لطبلة الأذن وإصلاح تآكل بعظام السمع باستخدام المنظار الجراحي دون اللجوء إلى الفتح الجراحي لطفل عمره 16 سنة، كان يعاني من التهاب مزمن بالأذن الوسطى وثقب بالطبلة وصديد مزمن من الأذن مع ضعف في السمع.

وقام فريق طبي من أمهر الأطباء الاستشاريين والأخصائيين في جراحة الأنف والأذن بمستشفى الأطفال التخصصي، بإجراء عملية بالغة الدقة في وقت أقل من المعتاد، وتعافى المريض كلياً من الأعراض والآلام.

وأعرب اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، عن خالص شكره وتقديره للفريق الطبي والأجهزة المعاونة ولإدارة المستشفى، تقديرا لمجهوداتهم ودورهم الكبير في تقديم خدمة طبية تليق بالمواطن المصري.

 

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