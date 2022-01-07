تفريغ 3450 طن رخام وتداول 20 سفينة بموانئ بورسعيد

أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن ميناء غرب بورسعيد استقبل السفينة ZAMZAM وجنسيتها توجو، ويبلغ طولها 98 مترا والغاطس 6 متر وذلك لتفريغ 3450 طن رخام بالميناء.

وتعتبر هذه السفينة الثالثة التي تدخل الميناء هذا الأسبوع بعد السفينة HALA STAR التي قامت بتفريغ 4 آلاف طن رخام والسفينة AQASIA التي قامت بتفريغ 3 آلاف رخام.

وذكرت المنطقة الاقتصادية في بيانٍ صادر اليوم، أن موانئ بورسعيد سجلت دخول وخروج 20 سفينة، حيث شهد ميناء شرق بورسعيد دخول 5 سفن حاويات وخروج 3 سفن، ويتواجد على الأرصفة 3 سفن ومن المنتظر وصول 3 سفن.

بينما شهد ميناء غرب بورسعيد دخول سفينة حاويات وسفينة بضائع عامة، وخروج سفينتين حاويات وسفينة بضائع عامة ومتواجد على الأرصفة سفينة بضائع عامة.

وفي هذا الصدد، يجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ وعمليات التفريغ على الأرصفة.