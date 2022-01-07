أسعار زيوت الطعام فى السوق المحلية اليوم الجمعة 7-1-2022

شهدت معظم أسعار زيوت الطعام استقرارًا في القيمة الشرائية، خلال تعاملات اليوم الجمعة 7-1-2022، بالسوق المحلية لدى التجار، لأسعار زيت الصويا المكرر، وزيت الأولين، وزيت عباد الشمس المكرر، وأسعار زيت الذرة الخام والمكرر، على الصعيدين المحلي والعالمي.

واستقرت أسعار زيت الذرة في السوق المحلية، حيث ثبتت أسعار زيت الذرة الخام عند 22,000 جنيه للطن، كما استقرت أسعار زيت الذرة المكرر بالسوق المصرية ليسجل سعر الطن 28,000 جنيه.

كما استقرت أسعار زيت عباد الشمس المكرر ليسجل سعر الطن 27,800 جنيه، وثبت سعر زيت الأولين في السوق المحلية، ليسجل سعر الطن 20,700 جنيه.

وحافظت أسعار زيت الصويا المكرر على نفس قيمتها السعرية في السوق المحلية، لتسجل القيمة الشرائية للطن 23,800 جنيه.

أسعار الزيت للمستهلك



استقرت أسعار الزيت للمستهلك اليوم، ليسجل زيت الذرة (800 مل) 37.95 جنيه، وزيت عباد (800 مل) نحو 32.50، وزيت عباد الشمس (2.2 لتر) 80 جنيها، فيما سجل زيت عباد الشمس (800 مل) 32 جنيها.

كان قد كشف الدكتور أحمد عبدالوهاب، رئيس شركة الإسكندرية للزيوت والصابون، عن اتفاق مع وزارة الزراعة على زراعة 100 ألف فدان فول صويا، وتحديد سعر الطن عند 8 آلاف جنيه، وسعر طن عباد 8500 جنيه لتشجيع الفلاحين على الزراعة.

وأكد عبدالوهاب أن زراعة المحاصيل الزيتية مربحة للفلاح، متوقعا زيادة التعاقدات على زراعة المحاصيل الزيتية، خاصة أنه يمكن زراعتها في الأراضي الصحراوية، وتحميلها على محاصيل أخرى، ويبلغ عروة عباد الشمس 3 عروات، لافتا إلى أن نسبة الزيت في نبات الفول الصويا تبلغ 17%، وفي عباد الشمس 42%، وفي نبات الكانولا 45%.

وتوقع عبدالوهاب أن يتم خلال العام المقبل زراعة نحو 250 ألف فدان فول صويا، بالإضافة إلى الأراضي الجديدة، لافتا إلى أنه جارٍ عقد مناقشات مع وزارة الزراعة لتحديد سعر التوريد للموسم الجديد.

من جهة أخرى، قال عبدالوهاب إن حجم إنتاج شركات الزيوت التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية من الأعلاف هي 40 ألف طن سنويا، وهي نسبة ضئيلة، وذلك لالتزام المصانع بنسبة البروتين التى أقرتها وزارة الزراعة وهي 14%، مشيرا إلى أننا نسعى مع افتتاح المجمعات الصناعية الجديدة زيادة الطاقة الإنتاجية.