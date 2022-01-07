رابط الاستعلام عن فاتورة الكهرباء 2022

تتصاعد حدة البحث عن رابط تطبيق الاستعلام عن فاتورة الكهرباء 2022 عبر محرك البحث العالمي جوجل شهريا، لرغبة الملايين من عملاء الشركة القابضة لكهرباء مصر في دفع فواتير الاستهلاك تفاديا لقطع الخدمة.

وتستعرض "الدستور" من خلال هذا التقرير رابط وخطوات الاستعلام ووسائل الدفع الإلكتروني في ظل كورونا.

رابط تطبيق الاستعلام عن فاتورة الكهرباء 2022

يمكن لعملاء شركات الكهرباء الـ9 المنتشرة بجميع محافظات الجمهورية التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر الاستعلام عن قيمة فاتورة الاستهلاك الشهري 2022 إلكترونيا عبر موقع الشركة وذلك وفقا للخطة الرقمية التي تسعى الدولة لتطبيقها في كافة الخدمات الحكومية وذلك بإتباع الخطوات التالية:-

الدخول عبر موقع الشركة الرسمي من خلال هذا اللينك (https://%20http//www.moee.gov.eg/test_new/serv2.aspx).

اختيار قسم الخدمات.

النقر على خدمة الاستعلام عن الفاتورة الشهرية.

كتابة بيانات المتعاقد مع الشركة كاملة.

تحديد المحافظة والمنطقة والشارع والعقار والدور والشقة.

إدخال قراءة العداد المكونة من 10 أرقام.

الضغط على زر الاستعلام.

ظهور المبلغ المراد سداده بالتفصيل.

وسائل دفع فواتير الكهرباء إلكترونيا في ظل كورونا

وفرت الشركة القابضة لكهرباء مصر عدة وسائل لدفع فواتير المحاسبة الشهرية تسهيلا على العملاء خاصة الذين يقضون أوقاتهم خارج منازلهم بسبب الظروف الحياتية المختلفة من تعليم أو عمل أو سفر، حيث يمكن دفع الفواتير شهريا عبر أحد الوسائل التالية:-

ماكينات الصرف الآلي للبنوك atm.

مكاتب الهيئة القومية للبريد المنتشرة بالمحافظات.

تطبيق my fawry عبر الهاتف المحمول.

المحافظة الإلكترونية للبنوك.

وزاد أهمية الموقع الإلكتروني للشركة عقب انتشار جائحة كورونا المستجد، التي منعت مندوبي الشركة من دخول المنازل لأخذ القراءة أو تحصيل قيمة الفاتورة الشهرية.

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مواعيد دفع فواتير الكهرباء الشهرية 2022

يستخدم كافة المواطنين رابط تطبيق الاستعلام عن فاتورة الكهرباء 2022 ليتمكن أصحاب العدادات القديمة من الدفع في المواعيد التي حددتها الشركة والتي تبدأ من يوم 1-30 من كل شهر.

فيما يتم حاليا تركيب عدادات مسبوقة الدفع "الكارت" في الوحدات السكنية الحديثة أو الوحدات السكنية التي تم تحويلها من العداد القديم إلى الحديث لتحديد الاستهلاك.

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