أبرز نجوم حفلات الأوبرا خلال يناير الجارى

تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر، برنامج مميز يضم العديد من الحفلات الغنائية والموسيقية، يحييها كبار نجوم الطرب، والفرق العالمية، طوال شهر يناير الجاري، احتفالًا بقدوم العام الجديد، وذلك على المسارح المختلفة بأوبرا القاهرة والإسكندرية ودمنهور.

"الحجار" على مسرح سيد درويش

ويحيي النجم علي الحجار، حفلًا غنائيًا ضخمًا، برفقة فرقته الخاصة، يوم الأربعاء الموافق 19 يناير الجاري، على مسرح سيد درويش بدار أوبرا الإسكندرية، ومن المقرر أن يقام الحفل رافعًا لافتة "كامل العدد"، بعد نفاذ بتذاكره عقب طرحها على الموقع الإلكتروني الخاص بالأوبرا، وانقسمت التذاكر إلى 3 فئات الأولى بمبلغ 160 جنيهًا، الثانية بقيمة 310 جنيهات، والثالثة بمبلغ 410 جنيهات.

الحجار

ـحفلين لكلا من عمر خيرت ويحيى خليل

كما يستعد الموسيقار العالمي عمر خيرت، لإحياء حفلين بمصاحبة الأوركستر الخاص به، وذلك يومي الأحد والإثنين 23 و24 من نفس الشهر، برفقة فريق الأوركسترا الخاص به، وذلك على خشبة المسرح الكبير بأوبرا القاهرة.

يحيى خليل

من جانبه، يشارك الموسيقار العالمي يحيى خليل، رائد موسيقى الجاز في مصر، أيضًا بحفلين يقام الأول يوم الخميس الموافق 20 يناير، على مسرح سيد درويش بأوبرا الإسكندرية.

ومن الإسكندرية، يأتى «خليل»، إلى القاهرة لإحياء الحفل الثاني في اليوم التالي الجمعة الموافق 21 من نفس الشهر، على المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية.

وائل الفشنى بأوبرا الإسكندرية

ويحيى المطرب وائل الفشنى حفل غنائي ، برفقة فرقته الخاصة، يوم الإثنين الموافق 24 يناير، على مسرح سيد درويش بدار أوبرا الإسكندرية، وطرحت إدارة الأوبرا التذاكر الخاصة بالحفل عبر موقعها الإلكتروني، كما أن التذاكر متوفرة من خلال شباك التذاكر بمقر الأوبرا بالإسكندرية، وانقسمت إلى 3 فئات الأولى بمبلغ 65 جنيهًا، والثانية بقيمة 85 جنيهًا، أما الثالثة والأخيرة بمبلغ 110 جنيهات.

الفشنى

علي الألفى على مسرح سيد درويش

ويسافر أيضًا المطرب علي الألفى، برفقة فرقته الخاصة، لإحياء حفلًا غنائيًا على خشبة مسرح سيد درويش، يوم الجمعة الموافق 28 من الشهر الجاري، وتم طرح التذاكر الخاصة بالحفل وانقسمت إلى 3 فئات أيضًا نفس أسعر حفل المطرب وائل الفشنى.

الألفى

«نور النبي» بالجمهورية.. و«فابريكا» و «كنوز» على مسرح معهد الموسيقى العربية

ويضم البرنامج أيضًا سلسلة حفلات لمجموعة كبيرة من الفرق الغنائية والموسيقية منها حفل فرقة "نور النبي" للانشاد الدينى التى تقام يوم الجمعة المقبل الموافق 7 يناير على خشبة مسرح الجمهورية، الذى يضم العديد من الحفلات منها حفلين لفريق "فابريكا" يومي الجمعة والسبت 14 و 15 الشهر الجاري، وكذلك حفل الفنان محمود درويش وفرقته "كنوز" للموسيقى العربية يوم الجمعة الموافق 28 من نفس الشهر.

فابريكا

سليم سحاب «مسك الختام»

ويختتم البرنامج، بحفل فني موسيقي بعنوان "سحابيات" للموسيقار الكبير سليم سحاب، يقام على خشبة المسرح الكبير يوم الأحد الموافق 30 يناير ويتضمن باقة مختارة من أجمل الألحان والأغاني المصرية التي قدمها نجوم الطرب والتلحين أداء طلاب فرقته الخاصة التي تضم كلًا من المطربين أميرة أحمد، وليد حيدر، سارة سحاب، أحمد عفت، حسام حسنى، ريم كمال، نادر أنيس.

ووضعت دار الأوبرا عدة شروط لحضور الحفلات للوقاية من فيروس كورونا أبرزها: «غير مسموح بالدخول بدون ارتداء كمامات، والالتزام بدخول البوابة المخصصة للتعقيم، الالتزام بإجراءات قياس الحرارة بواسطة المختص، وضرورة الحفاظ على التباعد المجتمعي ووجود مسافات آمنة بين الجمهور.

كما أنه غير مسموح بالجلوس إلاّ فى المقعد الذى تم حجزه واستلام تذكرته، وغير مسموح بتحريك المقاعد، ممنوع دخول الأطفال الأقل من 7 سنوات، وارتداء الزى اللائق بالمكان، ممنوع ارتداء الشورت».