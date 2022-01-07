«الرعاية الصحية»: استئصال أورام ليفية تزن 5 كيلو من رحم سيدة بالأقصر

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية أن الفريق الطبي الخاص بمستشفى إيزيس التخصصي بالأقصر، نجح في استئصال أورام ليفية تزن حوالى 5 كجم من سيدة.

وأوضحت أن السيدة تبلغ من العمر 42 عامًا، وكانت تعاني من نزيف متكرر وآلام شديدة بمنطقة البطن، وبعد الكشف الطبي وإجراء الفحوصات والأشعة اللازمة، تبين أنها تعاني من أورام ليفية متعددة بالرحم وتم تحضيرها للدخول للعمليات، حيث تم استئصال الأورام الليفية التي كانت تزن حوالي 5 كجم.

وأشارت إلى أنه تمت العملية بنجاح، ودخلت المريضة إلى غرفة العناية المركزة تحت الملاحظة حتى تستعيد كامل صحتها وخرجت المريضة بحالة جيدة من المستشفى للمتابعة بالعيادات الخارجية بالمستشفى.

وأضافت أنه شارك في فحص وتشخيص المريضة الفريق الطبي لقسم الأشعة، الدكتور جيمي القس رئيس قسم الأشعة، وأجرى العملية الفريق الطبي لقسم النساء والتوليد، الدكتور بهاء صلاح أخصائي النساء والتوليد، الدكتورة فاطمة محمد طبيب مقيم النساء والتوليد، الدكتور أبوالحسن أحمد طبيب مقيم النساء والتوليد.

وشارك فى العملية قسم التخدير والعمليات، الدكتور محمد السيد استشاري التخدير والعمليات، الدكتور عصام أحمد أخصائي التخدير والعناية، ومشاركة قسم التمريض؛ وليد عبده تمريض عمليات، وأماني سيد تمريض عمليات.

وكانت الهيئة العامة للرعاية الصحية قد نظمت أمس البرنامج التدريبي على الإنعاش القلبي الرئوي الأساسي بمنشآت هيئة الرعاية الصحية بمحافظة الأقصر، أول محافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة بالصعيد.

وأشارت هيئة الرعاية الصحية، برئاسة الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة، إلى أن التدريب يهدف إلى رفع كفاءة وتنمية مهارات العاملين من الفرق الطبية والفرق الطبية المساعدة بكل المنشآت الطبية من وحدات ومراكز صحة أسرة ومستشفيات تابعة للهيئة بالأقصر على أساسيات الإنعاش القلبي الرئوي (BLS_Basica Life Support).

وأضافت الهيئة أن هذا التدريب يعد أحد أهم المعايير لضمان تقديم أفضل خدمة ورعاية صحية وإنقاذ حياة المصابين من مرضى أمراض القلب الفجائية والحفاظ على سلامة القلب، وكذلك تيسير حصول المنشآت الصحية على التسجيل ودرجة الاعتماد القومي المعترف بها دوليًا من منظمة الإسكوا العالمية، والتي تشترط حصول مقدمي الخدمة الصحية على شهادات الإنعاش القلبي الرئوي الأساسي كأحد معايير الجودة لضمان تقديم خدمات ورعاية صحية مطابقة لمعايير السلامة والأمان والجودة العالمية.