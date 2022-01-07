التحقيق مع أجنبي شرع في تهريب مواد مخدرة وأسلحة عبر مطار القاهرة

تباشر النيابة العامة في النزهة، اليوم الجمعة، التحقيق مع أجنبي الجنسية شرع في تهريب أسلحة وكمية من الماريجوانا المخدرة، أثناء قدومه على متن طائرة من باريس عبر مطار القاهرة الدولي.

وعن التفاصيل أحبطت الأجهزة الأمنية في مطار القاهرة الدولي محاولة راكب أجنبي قادم من باريس، تهريب ممنوعات عبارة عن 2 مطواة وطلقة سلاح ناري وصاعق كهربائى ورادع "سبراي" ونظارة ميدان وجاكيت مموه، كمية من المواد المخدرة وأسلحة متنوعة محظورة وهواتف محمولة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله وتحرير محضر بالواقعة.