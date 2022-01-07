الجمعة 07 يناير 2022
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سياسي

«أبوالعطا» مهنئا الأقباط بعيد الميلاد: لن ينال أحد من تلاحم المصريين

المستشار حسين أبو
المستشار حسين أبو العطا

هنأ المستشار حسين أبوالعطا، رئيس حزب "المصريين"، الشعب المصري بمناسبة عيد الميلاد المجيد، قائلًا: "كل عام ومصر وأمتها العربية بخير، وأشقاؤنا الأقباط بخير".

ورحب "أبو العطا"، في بيان، بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي التي ألقاها بمناسبة قداس عيد الميلاد المجيد، مؤكدًا أنها وجهت رسائل مهمة داخل وخارج مصر وعلى رأسها وحدة المصريين.

وقال رئيس حزب "المصريين"، إن كلمة الرئيس السيسي تعكس قيادته الحكيمة وإدراكه لطبيعة الأوضاع، موضحًا أن الرئيس السيسي وجه رسائل واضحة بوحدة المصريين، لافتًا إلى أن الحفاظ على هذا البلد أمنا مستقرًا هو الهدف الأساسي للمصريين قيادة وشعبًا.

وأضاف أن التقليد الذي اتبعه الرئيس السيسي بحضور قداس عيد الميلاد والتأكيد الدائم على وحدة المصريين أهم رسالة يتم توجيهها للعالم، موضحًا أن كلمة الرئيس السيسي خلال حضوره قداس عيد الميلاد حملت العديد من الرسائل المهمة والحاسمة والنارية للداخل والخارج، منها بشأن أولئك من يريدون إحياء بذور الفتنة الطائفية.

وشدد على أن المصريين جميعهم على قلب رجل واحد، وهذا ثابت على مر التاريخ، وأن اللحمة الوطنية لن يستطيع أي كيان أن ينال منها، موضحًا أن الرئيس السيسي تطرق خلال كلمته على الأوضاع الراهنة، مطمئنا المصريين بأن هناك قيادة سياسية وقوات مسلحة ورجال شرطة بواسل قادرين على التصدي لأى محاولات من شأنها زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، خاصة في ظل ما نشهده من أحداث جارية تؤكد أن مصر ستظل هي حجر الزاوية في المنطقة.

وأكد أن الرئيس السيسي دائمًا ما يُجيب على التساؤلات التي تشغل بال المواطنين، وهذا يؤكد أن القيادة السياسية على علم بما يشغل الرأي العام والشارع المصري، ورسالته للمواطنين حول حب بعضهم البعض دليل على نشر ثقافة الحب بين أطياف المجتمع المصري، موضحًا أن المصريين يقفون صفًا واحدًا خلف القيادة السياسية في حربها على الإرهاب ومواجهة أي تحديات تُحاك ضد الدولة المصرية.

وأشار إلى أن حديث الرئيس السيسي في كافة اللقاءات يتسم بالشفافية والمصداقية، وتحليل دقيق للأوضاع الراهنة وهذا الأمر يقطع الطريق على المشككين وضعاف النفوس وكل من يحاول بث الشائعات والأكاذيب، مؤكدًا أننا نقف خلف القيادة السياسية ونثق في جميع قرارات الرئيس السيسي ونعلن تأييدنا ودعمنا الكامل له.

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