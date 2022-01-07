ضبطوا بهيروين وحشيش وشادو.. حبس 6 تجار مخدرات في القليوبية

قررت النيابة العامة في القليوبية، اليوم الجمعة، حبس 6 أشخاص شكلوا عصابة اتجار بالمخدرات وترويجها على متعاطي المخدرات في محافظة القليوبية، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وإرسال عينة من مخدر الحشيش والهيروين والشادو المضبوطة بحوزة المتهمين للمعمل الكيميائي لبيان نوع المادة المخدرة المستخدمة في تصنيع المخدرات.

وكانت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، قد شنت حملة مكبرة استهدفت تطهير محافظة القليوبية من الخارجين عن القانون وتجار المواد المخدرة وحائزي الأسلحة النارية.

وأسفرت الحملة عن ضبط 6 عاطلين في الخصوص، وشبين القناطر، وشبرا الخيمة، والقناطر الخيرية، وبحوزتهم (3 أسلحة نارية "فرد خرطوش"، و3 طلقات، إضافة إلى 100 جرام من الهيروين المخدر، و40 جراما من مخدر الحشيش، و100 جرام من مخدر الشادو).

وبمواجهة المتهمين بما أسفرت عنه الحملات، أقروا جميعا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار، وتحررت المحاضر اللازمة حيال الواقعة.