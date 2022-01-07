محافظ بنى سويف ينقل تهنئة الرئيس السيسى بعيد الميلاد لأبناء المحافظة

حرص الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم الخميس، على إلقاء كلمة تهنئة خلال قداس عيد الميلاد المجيد حيث قال فيها ( أنقل لأبناء بني سويف بشكل عام والأخوة المسيحيين بصفة خاصة، تهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيراً إلى أن الرئيس كلف المحافظين بهذه الرسالة).

وقال المحافظ (نحمد الله جميعاً أن أعاد علينا هذه الأيام السعيدة مرة أخرى، ونحن في خير وصحة وسلام والمحبة تسودنا جميعاً، مشيراً إلى أنه في نفس اليوم من العام الماضي كانت الظروف أصعب بسبب تفاقم أزمة كورونا العالمية، وهذا العام أفضل بفضل الله أولاً، ثم بتكاتف وتعاون الجميع للدفع بجهود الدولة التي لم تدخراً جهداً، داعياً المولى عز وجل أن ينعم على وطننا الغالي بنعم الأمن والسلام والصحة والتقدم والرخاء ، وأن نحيا جميعا في ربوع وطننا متماسكين متحابين نقوي بعضنا البعض من أجل رفعة مصرنا الحبيبية).

محافظ بني سويف

جاء ذلك خلال حضور المحافظ لمراسم قداس عيد الميلاد المجيد بمطرانية بني سويف، حيث كان في استقباله نيافة الأنبا غبريال أسقف بني سويف وتوابعها على رأس لفيف من الآباء والكهنة والقساوسة، حيث تقدم المحافظ بالتهنئة لجموع الحاضرين متمنيا أن يكون عيدا وفرحة على كل المصريين.

شهد القداس حضور الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ واللواء طارق مشهور مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، ورئيس مكتب المخابرات العامة بمحافظة بني سويف، واللواء حسام حمودة السكرتير العام المساعد، والعقيد عصام أحمد حسن المستشار العسكري للمحافظة، وعددا من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ ولفيف من قيادات المحافظة الأمنية والتنفيذية ورجال الدين الإسلامي وعدد من الإعلاميين والصحفيين ببني سويف.

محافظ بني سويف

وأعرب نيافة الأنبا غبريال عن تقديره وشكره للحاضرين في القداس، وفي مقدمتهم المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم ومرافقوه من قيادات المحافظة وحرصهم على التواجد في مثل هذه المناسبات العزيزة على قلوب كل المصريين، وأثنى نيافته على الجهد الكبير الذي تقوم به الشرطة وأجهزتها الأمنية.