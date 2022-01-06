الخميس 06 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

محافظات

محافظ بني سويف يشهد قداس عيد الميلاد بمطرانية ببا

محافظ بني سويف
محافظ بني سويف

شهد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، مساء اليوم الخميس، قداس عيد الميلاد المجيد بمطرانية ببا، وذلك مشاركة للأخوة المسيحيين احتفالهم بحلول عيد الميلاد المجيد، حيث كان في استقباله نيافة الأنبا اسطفانوس أسقف ببا وتوابعها على رأس جمع من الآباء والكهنة والقساوسة، وقدم المحافظ التهنئة لجموع الحاضرين، متمنيا أن يكون عيد  فرحة  على كل المصريين.

وفي عظته رحب نيافة الأنبا اسطفانوس بكافة قيادات المحافظة وفي مقدمتهم المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم والقيادات الأمنية والعسكرية والتنفيذية وأعضاء البرلمان،الذين حرصوا على حضور القداس مشاركة لأخوتهم فرحتهم بالعيد المجيد.

وعقب انتهاء الموعظة هنأ المحافظ القيادات الكنسية والمواطنين بالعيد، متمنيا أن يكون عيد فرحة وفاتحة خير على مصر جميعاً، مؤكداً على عمق  الأخوة وأواصر المحبة بين النسيج الوطنى الواحد الذي ضرب أروع الأمثلة في الوحدة والتماسك والتآخي بين أبناء الشعب المصري العظيم.

شهد القداس حضور: الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ اللواء طارق مشهور مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، ورئيس مكتب المخابرات العامة بمحافظة بني سويف، اللواء حسام حمودة السكرتير العام المساعد، العقيد عصام أحمد حسن  المستشار العسكري للمحافظة،وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ (النائب حسام العمدة، النائب عبد الله علي ، النائبة ميرفت ميشيل، النائب نادر نسيم ، النائب طه الناظر، النائب محمد رجب، النائب محمد سيد، النائبة منى عبدالله، النائبة عبير جمال، النائبة حنان سليمان، النائب أحمد على عباس)ولفيف من قيادات المحافظة الأمنية والتنفيذية ورجال الدين الإسلامي وعدد من إعلاميي وصحافيي بني سويف.

ومن المقرر أن يتوجه بعد قليل محافظ بني سويف ومرافقوه من قيادات المحافظة الأمنية والعسكرية والتنفيذية والسياسية  لحضور قداس بمطرانية بني سويف بحضور القيادات الأمنية والعسكرية والنواب.

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