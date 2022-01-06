بالأسماء.. 5 مرشحين على منصب نقيب المهندسين في انتخابات مارس

أعلن 5 مهندسين نيتهم تقديم أوراق ترشحهم للجنة المشرفة على انتخابات نقابة المهندسين المقررة مارس المقبل، وذلك على منصب نقيب المهندسين.

وتشتد المنافسة على المنصب، حتى الآن، بين 3 أسماء هم النقيب الحالي هاني ضاحي الذي أعلن ترشحه اليوم والنقيب السابق طارق النبراوي، وأحمد عثمان أحمد عثمان، وكيل مجلس النقابة الحالي وعضو مجلس النواب.

وأعلنت إيمان علام، لها باع طويل في العمل النقابي، نيتها تقديم أوراقها للترشح على منصب النقيب، كما أعلن فيصل حسنين، نيته تقديم أوراقه وبدأ في تكوين قائمة انتخابية.

وأعلن المهندس هاني ضاحي، نقيب المهندسين، في مؤتمر صحفي، ترشحه على منصب النقيب في الانتخابات المقررة مارس المقبل، مستعرضا إنجازاته، كما يرى- في ملفات المعاشات والإسكان وتحقيق فائض في ميزانية النقابة، وحتى يكمل ما بدأه ويعوض ما فاته بسبب جائحة كورونا.

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وسبقه الإعلان عن نيته الترشح، المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين السابق، الذي أعلن موقفه بعد الجمعية العمومية الاخيرة، وما رآه حسب ما يقول، من تجاوزات وتقصير شابت أداء المجلس الحالي، ونظم النبراوي عدة جولات في محافظات الصعيد استعرض خلالها برنامجه ورؤيته في تطوير العمل داخل النقابة.

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كما أعلن أحمد عثمان، وكيل مجلس النقابة الحالي، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، نيته تقديم أوراق ترشحه، مؤكدا أن خبرته في العمل النقابي على مدى دورتين كاملتين كوكيل ووكيل أول لنقابة المهندسين ستكون حافزًا على تجديد دماء النقابة، وأنه يعمل على اختيار قائمة انتخابية قادرة على صناعة الفارق.

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وأعلن فيصل محمود حسنين ترشحه على منصب نقيب المهندسين مؤكدا أن رؤيته تتضمن زيادة المعاشات ورفعها بنسبة سنوية، وتحسين الرعاية الصحية للمهندسين، وحل مشكلة البطالة وكذلك العمل على فتح المصانع المغلقة وتحديثها.

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أما إيمان علام، وهي العنصر النسائي الوحيد حتى الآن في المنافسة على منصب النقيب، فأكدت أن ترشحها يأتي استكمالاً لدورها في العمل النقابى التطوعي، مناشدة الجمعية العمومية وخاصة فئة الشباب والمهندسات بالحرص على اختيار مجلس نقابة يضمن تحقيق الارتقاء بالمهندس عنصر ومهنة.

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وأعلنت اللجنة العليا لانتخابات نقابة المهندسين، أنه تقرر فتح باب الترشح على كافة المراكز النقابية، اعتبارًا من يوم الأربعاء الموافق 12 يناير، حتى الأربعاء 26 يناير 2022.

وسيتم تلقي طلبات الترشح طوال أيام الأسبوع، بدءًا من الساعة العاشرة صباحًا وحتى السادسة مساءً بمقر النقابة العامة للمهندسين وجميع مقرات النقابات الفرعية.

وتم تحديد يومي الأحد والإثنين 30،31 يناير 2022 لتلقي التنازلات والطعون، على أن تجرى انتخابات رؤساء النقابات الفرعية ونصف أعضاء مجالس النقابات الفرعية ونصف أعضاء مجالس الشُّعب الهندسية، مِمّن مضى على انتخابهم أربع سنوات، يوم الجمعة 25 فبراير 2022.

وذلك على أن يكون يوم الجمعة 4 مارس 2022 هو موعد انتخاب النقيب العام والأعضاء المكملين، والإعادة بين رؤساء النقابات الفرعية حال عدم حصول أحد المرشحين على الأغلبية المطلقة من عدد الأصوات الصحيحة للحاضرين، على أن يكون يوم الجمعة 11 مارس 2022، الإعادة على منصب النقيب، حال عدم حصول أحد المرشحين على الأغلبية المطلقة من عدد الأصوات الصحيحة للحاضرين.