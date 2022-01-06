الخميس 06 يناير 2022
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د. محمد الباز
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مصر

المشاركون فى قداس عيد الميلاد يحتفون بالرئيس السيسى: «بنحبك ياريس»

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

احتفى المشاركون في قداس عيد الميلاد المجيد المقام اليوم، في كاتدرائية "ميلاد المسيح الميلاد" بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، لمقر الكاتدرائية لتقديم التهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، وجموع الإخوة المسيحيين بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

وهتف المشاركون في قداس عيد الميلاد، قائلين "بنحبك يا سيسي"، فرد عليهم الرئيس قائلا "أنا أيضا أحبكم".

ورفعوا لافتات مدونة عليها عبارات تظهر مشاعر المحبة للرئيس السيسي، فيما انطلقت "الزغاريد"؛ تعبيرا عن البهجة ومشاعر الفرح بمشاركة الرئيس السيسي في احتفالات عيد الميلاد.

ووصل الرئيس السيسي- قبل قليل- إلى مقر كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة، وكان في استقباله البابا تواضروس الثاني، بصحبته الأساقفة المشاركون له في الصلاة، وذلك عند المدخل المؤدي إلى الكنيسة وسط أجواء من الترحاب.

وشهد دخول الرئيس السيسي إلى الكنيسة الكبرى بكاتدرائية "ميلاد المسيح"، حالة من الفرح بين المشاركين في الصلاة، الذين رفعوا أعلام مصر والورود ترحيبا به، حيث حرص الرئيس السيسي على مصافحة مجموعة كبيرة من الحاضرين للصلاة مقدمين له باقات من الورود.

وهنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي الأقباط، بمناسبة عيد الميلاد المجيد، قائلا: "كل سنة وأنتم طيبين"، واستقبل  الأقباط الرئيس السيسي بالتصفيق والزغاريد.

وقال الرئيس السيسي: "سوف نبني الجمهورية الجديدة مع بعض وأي تحدي وصعاب تهون لو إحنا كلنا على قلب رجل واحد".

وأضاف الرئيس السيسي موجها حديثه للأقباط في قداس عيد الميلاد بكاتدرائية ميلاد المسيح: "كنت أتمنى أسلم عليكم كلكم لكن ربنا يزيح عنا جائحة كورونا ويحمينا".

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي عقب وصوله كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة للتهنئة بعيد الميلاد المجيد، إنه "موجود الآن فى بيت من بيوت الله نرفع إيدينا بالدعاء".

وقال الرئيس: "إحنا موجودين فى بيت من بيوت ربنا ندعى ربنا، هنبنيها مع بعض أى تحدى أى صعاب تهون لو إحنا كلنا دايما على قلب رجل واحد".

وواصل الرئيس حديثه قائلا: "كل عام وأنتم بخير ومصر بخير والدنيا كلها بخير.. وكنت أتمنى إنى أسلم عليكم كلكم لكن بندعى ربنا يزيل عنا الجائحة".

قداس عيد الميلاد كاتدرائية السيسي الرئيس عبد الفتاح السيسي ميلاد المسيح الميلاد بالعاصمة الإدارية الجديدة بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي لمقر الكاتدرائية لتقديم طريرك الكرازة سيسي

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