وزير النفط الكويتي: نصيب بلادنا من اتفاق أوبك 27 ألف برميل يوميًا

قال رئيس مجلس الوزراء وزير النفط وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الكويتي الدكتور محمد الفارس، إن نصيب الكويت من اتفاق الدول الأعضاء في تحالف (أوبك +)، الذي سيتم بموجبه ضخ 400 ألف برميل يوميًا في فبراير المقبل، 27 ألف برميل يوميًا، ليصبح إجمالي إنتاج الدولة اليومي 2.612 مليون برميل.

جاء ذلك في بيان صادر عن وزارة النفط اليوم عقب ترؤس الفارس وفد الكويت المشارك في الاجتماعين الـ 36 للجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج، والـ 24 الوزاري لمنظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك» والدول المنتجة من خارجها «أوبك +» عبر تقنية الاتصال المرئي.

وأشاد الفارس بالتزام الدول الأعضاء المشاركة في «أوبك+» باتفاق التعاون، الذي يعزز بدوره المحافظة على استقرار الأسواق، ويضمن أمن الإمدادات.

وقال: رغم المخاوف التي تدور حول المتحورات الجديدة لجائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وإجراءات العزل والحجر، وتأثيرات ارتفاع نسب التضخم، فإن أجواء التفاؤل مصدرها استمرار تعافي الاقتصاد العالمي، والتوسع في توزيع جرعات التطعيم ضد الفيروس، مشيرًا إلى أن (أوبك +) تتوخى الحذر فيما يتعلق باستراتيجية رفع الإنتاج التي تتم مراجعتها شهريًا في إطار تحقيق الاستقرار للأسواق.

وقد أظهر مسح لرويترز، اليوم، أن زيادة إنتاج أوبك من النفط في ديسمبر، جاءت أيضًا أقل من الزيادة المزمعة بموجب اتفاق مع الحلفاء، مما يسلط الضوء على القيود التي تكبل القدرات الإنتاجية وتكبح المعروض وسط تعافي الطلب العالمي من تداعيات جائحة كورونا.

ووجد المسح أن منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ضخت 27.80 مليون برميل يوميًا في ديسمبر بزيادة 70 ألف برميل يوميًا عن الشهر السابق لكنها لم تبلغ الزيادة المسموح بها بموجب اتفاق الإمدادات التي يبلغ حجمها 253 ألف برميل يوميًا.

وتخفف أوبك وحلفاؤها، في المجموعة المعروفة باسم أوبك+، تدريجيًا تخفيضات الإنتاج التي تم الاتفاق عليها في عام 2020 مع تعافي الطلب الذي انهار في ذلك العام.