الخميس 06 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

وزير النفط الكويتي: نصيب بلادنا من اتفاق أوبك 27 ألف برميل يوميًا

الدكتور محمد الفارس،
الدكتور محمد الفارس،

قال رئيس مجلس الوزراء وزير النفط وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الكويتي الدكتور محمد الفارس، إن نصيب الكويت من اتفاق الدول الأعضاء في تحالف (أوبك +)، الذي سيتم بموجبه ضخ 400 ألف برميل يوميًا في فبراير المقبل، 27 ألف برميل يوميًا، ليصبح إجمالي إنتاج الدولة اليومي 2.612 مليون برميل.

جاء ذلك في بيان صادر عن وزارة النفط اليوم عقب ترؤس الفارس وفد الكويت المشارك في الاجتماعين الـ 36 للجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج، والـ 24 الوزاري لمنظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك» والدول المنتجة من خارجها «أوبك +» عبر تقنية الاتصال المرئي.

وأشاد الفارس بالتزام الدول الأعضاء المشاركة في «أوبك+» باتفاق التعاون، الذي يعزز بدوره المحافظة على استقرار الأسواق، ويضمن أمن الإمدادات.

وقال: رغم المخاوف التي تدور حول المتحورات الجديدة لجائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وإجراءات العزل والحجر، وتأثيرات ارتفاع نسب التضخم، فإن أجواء التفاؤل مصدرها استمرار تعافي الاقتصاد العالمي، والتوسع في توزيع جرعات التطعيم ضد الفيروس، مشيرًا إلى أن (أوبك +) تتوخى الحذر فيما يتعلق باستراتيجية رفع الإنتاج التي تتم مراجعتها شهريًا في إطار تحقيق الاستقرار للأسواق.

وقد أظهر مسح لرويترز، اليوم، أن زيادة إنتاج أوبك من النفط في ديسمبر، جاءت أيضًا أقل من الزيادة المزمعة بموجب اتفاق مع الحلفاء، مما يسلط الضوء على القيود التي تكبل القدرات الإنتاجية وتكبح المعروض وسط تعافي الطلب العالمي من تداعيات جائحة كورونا.

ووجد المسح أن منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ضخت 27.80 مليون برميل يوميًا في ديسمبر بزيادة 70 ألف برميل يوميًا عن الشهر السابق لكنها لم تبلغ الزيادة المسموح بها بموجب اتفاق الإمدادات التي يبلغ حجمها 253 ألف برميل يوميًا.

وتخفف أوبك وحلفاؤها، في المجموعة المعروفة باسم أوبك+، تدريجيًا تخفيضات الإنتاج التي تم الاتفاق عليها في عام 2020 مع تعافي الطلب الذي انهار في ذلك العام.

رئيس مجلس الوزراء وزير النفط الطاقة المتجددة الكويتي أوبك الكويت الطاقة النفط

رئيس التحرير

وائل لطفي

وحيد حامد.. صاحب الكرامة

الأكثر قراءة

ساومها على علاقة جنسية.. الأمن ينقذ فتاة من الابتزاز فى الهرم

غدًا.. قطع المياه لمدة 8 ساعات فى 6 مناطق بالجيزة

بينهم عمر خيرت وعلي الحجار.. أبرز نجوم حفلات الأوبرا خلال يناير 2022

«شبورة كثيفة».. «الأرصاد» تكشف تفاصيل طقس الـ72 ساعة المقبلة

النيابة تأمر بحبس متهمين اثنين فى قضية وفاة بسنت خالد بكفر الزيات

الظهور الأخير لمها أبوعوف.. صورة تُظهر المرض فى مراحله الأخيرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

إقرار تعديلات «الدستور» الأردني.. ستغير مستقبل العمل الوطني السياسي

د هند جاد

نون.. فرعونة مصرية

د. بهي الدين مرسي

هل الفقر قسمة ربانية أم حصاد بشرى؟

محمد العسيري

عن «الزير» و«النواية» والأيام العفشة.. «مواسير» النجاة فى شوارع الصعيد!

صفوت البياضي

العام الجديد.. ما له وما عليه

حسين دعسة

اضطراب رمي الحجارة في الفضاء السيبراني

د. داليا مجدي عبدالغني

المصداقية بين المُبالغة والمُراوغة

منى القصاص

«ربنا يجيب العواقب سليمة».. غير طريقة تفكيرك

صور

جنازة مها أبو عوف

وزير الرياضة يزور معسكر المنتخب المصري قبل سفره إلى الكاميرون

جنازة أحمد الحجار

محطة تل أبيب

المزيد

بعد أزمة الأسير الفلسطيني "هشام أبو هواش".. ما هو الاعتقال الإداري؟

الخارجية الفلسطينية تدين مخطط بناء 3557 وحدة استيطانية جديدة

كتلة «ميرتس» تهدد بنسف الحكومة الإسرائيلية إذا كثفت الاستيطان