عبد الله الرويشد يطرح أغنيتين «سنجل» مصورتين بطريقة مبتكرة

بطريقة طرح مبتكرة؛ استهل سفير الأغنية الخليجية عبد الله الرويشد، مشوار تاريخه الفني في العام الجديد 2022 بما يتناسب ومتغيرات العصر والسوق الغنائي، ليقدم جديده من خلال أغنيتين "سنجل" بطريقة "أوديو -فيديو" معا، فتم اصدار الأغنيتين مصورتين بطريقة الفيديو كليب.

والعملين هما:

-"كل ما غفت عيني" من كلمات الشاعر فهد العيبان، والحان عبد القادر الهدهود، توزيع بدر كرم، وتولى اخراجها فيديو كليب المخرج خالد الرفاعي ، وتقول كلماتها:

كل غفت عيني تهيالي

ملامح وجهك المسروقة من الضي

اعذر الناس لا شافوني لحالي تشمت بي

ولا ما تشمت بي

****

وش اللي راح مني وش تبقالي

حبيبت خاطري لو تسمحيلي اشوي

ابسمح كل ذكرى مرت فبالي

عشان انساك هذا اللي طلع في ايدي

****

ترى للحين احبك و يتروالي

لو اخليك ماراح يتغير شي

ابي افهم انا وياك شتالي

انا ماعادني لهلي ولاني لي

-اما الاغنية الثانية عنوانها "ما تدري"، هي من كلمات الشاعر احمد الصانع، الحان عبد القادر الهدهود، توزيع بدر كرم ، وتولى اخراجها فيديو كليب المخرج بسام ترك. وتقول كلماتها:

"يا كثر ما كنت أحبك ، وإنت ماتدري

أشتاق ، أوله عليك ~ وأكتِم أسراري

مابيك تدري بغلاك ، وينكشف أمري

حلاته إنّي عشقتك ، وإنت مو داري

****

ساعات أزعل عليك وينكسر صبري

وساعات أخطي بحقّك وأنزف أعذاري !

مابيك تدري بغلاك وينكشف أمري

مرتاح ~ إنّي أحبك ، وإنت مو داري .

****

يا كثر ما كنت أحس إنّك وسط صدري

عايش في قلبي ومسوّي زحمه بفكاري !

ويا كثر ما كنت أشوفك فرحتي وعمري

وأشاركك في تفاصيلي وأخباري

من جانبه، توجه عبد الرويشد بالشكر الى جمهوره، مؤكدا حرصه المستمر ان يقدم لهم كل فترة ما هو جديد غنائيا وموسيقيا سواء في صورة البومات او اغاني منفردة، مضيفا :" هذه المرة احببت ان يكونا العملين مصورين حتى تصل معاني الكلمات واللحن بطريقة اوجز واعمق ، ويعيش المشاهد والمستمع سويا الحالة التي قدمتها في الكليبين على طريقتهم. ايضا توجه الرويشد بالشكر الى روتانا ورئيسها التنفيذي الاستاذ سالم الهندي على الدعم والاهتمام الذي يلمسه منهما دائما"، واختتم: "هذا ليس بغريب على سواء من بيتي روتانا او اخي وحبيبي ابو فواز".