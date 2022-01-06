الخميس 06 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

عبد الله الرويشد يطرح أغنيتين «سنجل» مصورتين بطريقة مبتكرة

عبد الله الرويشد
عبد الله الرويشد

بطريقة طرح مبتكرة؛ استهل سفير الأغنية الخليجية عبد الله الرويشد، مشوار تاريخه الفني في العام الجديد 2022 بما يتناسب ومتغيرات العصر والسوق الغنائي، ليقدم جديده من خلال أغنيتين "سنجل" بطريقة "أوديو -فيديو" معا، فتم اصدار الأغنيتين مصورتين بطريقة الفيديو كليب. 

والعملين هما: 
-"كل ما غفت عيني" من كلمات الشاعر فهد العيبان، والحان عبد القادر الهدهود، توزيع بدر كرم، وتولى اخراجها فيديو كليب المخرج خالد الرفاعي ، وتقول كلماتها:
كل غفت عيني تهيالي
ملامح وجهك المسروقة من الضي
اعذر الناس لا شافوني لحالي تشمت بي
ولا ما تشمت بي
****
وش اللي راح مني وش تبقالي
حبيبت خاطري لو تسمحيلي اشوي
ابسمح كل ذكرى مرت فبالي
عشان انساك هذا اللي طلع في ايدي
****
ترى للحين احبك و يتروالي
لو اخليك ماراح يتغير شي
ابي افهم انا وياك شتالي 
انا ماعادني لهلي ولاني لي

-اما الاغنية الثانية عنوانها "ما تدري"، هي من كلمات الشاعر احمد الصانع، الحان عبد القادر الهدهود، توزيع بدر كرم ، وتولى اخراجها فيديو كليب المخرج بسام ترك. وتقول كلماتها: 
"يا كثر ما كنت أحبك ، وإنت ماتدري 
أشتاق ، أوله عليك ~ وأكتِم أسراري
مابيك تدري بغلاك ، وينكشف أمري 
حلاته إنّي عشقتك ، وإنت مو داري
 ****
 ساعات أزعل عليك وينكسر صبري 
وساعات أخطي بحقّك وأنزف أعذاري !
مابيك تدري بغلاك وينكشف أمري
مرتاح ~ إنّي أحبك ، وإنت مو داري .
 ****
يا كثر ما كنت أحس إنّك وسط صدري
عايش في قلبي ومسوّي زحمه بفكاري ! 
ويا كثر ما كنت أشوفك فرحتي وعمري
وأشاركك في تفاصيلي وأخباري

من جانبه، توجه عبد الرويشد بالشكر الى جمهوره، مؤكدا حرصه المستمر ان يقدم لهم كل فترة ما هو جديد غنائيا وموسيقيا سواء في صورة البومات او اغاني منفردة، مضيفا :" هذه المرة احببت ان يكونا العملين مصورين حتى تصل معاني الكلمات واللحن بطريقة اوجز  واعمق ، ويعيش المشاهد والمستمع سويا الحالة التي قدمتها في الكليبين على طريقتهم. ايضا توجه الرويشد بالشكر الى روتانا ورئيسها التنفيذي الاستاذ سالم الهندي على الدعم والاهتمام الذي يلمسه منهما دائما"، واختتم: "هذا ليس بغريب على سواء من بيتي روتانا او اخي وحبيبي ابو فواز".

عبد الله الرويشد الفنان عبد الله الرويشد أغاني أغاني سينجل عبد الله الرويشد اغاني

رئيس التحرير

وائل لطفي

وحيد حامد.. صاحب الكرامة

الأكثر قراءة

ساومها على علاقة جنسية.. الأمن ينقذ فتاة من الابتزاز فى الهرم

غدًا.. قطع المياه لمدة 8 ساعات فى 6 مناطق بالجيزة

بينهم عمر خيرت وعلي الحجار.. أبرز نجوم حفلات الأوبرا خلال يناير 2022

«شبورة كثيفة».. «الأرصاد» تكشف تفاصيل طقس الـ72 ساعة المقبلة

النيابة تأمر بحبس متهمين اثنين فى قضية وفاة بسنت خالد بكفر الزيات

النيابة تهيب بالجميع الكفِّ عن تناول ملابسات قضية وفاة بسنت

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

إقرار تعديلات «الدستور» الأردني.. ستغير مستقبل العمل الوطني السياسي

د هند جاد

نون.. فرعونة مصرية

د. بهي الدين مرسي

هل الفقر قسمة ربانية أم حصاد بشرى؟

محمد العسيري

عن «الزير» و«النواية» والأيام العفشة.. «مواسير» النجاة فى شوارع الصعيد!

صفوت البياضي

العام الجديد.. ما له وما عليه

حسين دعسة

اضطراب رمي الحجارة في الفضاء السيبراني

د. داليا مجدي عبدالغني

المصداقية بين المُبالغة والمُراوغة

منى القصاص

«ربنا يجيب العواقب سليمة».. غير طريقة تفكيرك

صور

جنازة مها أبو عوف

وزير الرياضة يزور معسكر المنتخب المصري قبل سفره إلى الكاميرون

جنازة أحمد الحجار

محطة تل أبيب

المزيد

بعد أزمة الأسير الفلسطيني "هشام أبو هواش".. ما هو الاعتقال الإداري؟

الخارجية الفلسطينية تدين مخطط بناء 3557 وحدة استيطانية جديدة

كتلة «ميرتس» تهدد بنسف الحكومة الإسرائيلية إذا كثفت الاستيطان