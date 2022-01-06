بايدن: «ترامب» جمع عصابة اقتحام «الكابيتول» لتقسيم أمريكا

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الخميس، إن الرئيس السابق دونالد ترامب نشر أكاذيب بشأن الانتخابات السابقة لأنه يفضل مصلحته على مصلحة البلد، مشيرًا إلى أن الهجوم على الكابيتول كان يهدف لتقسيم الولايات المتحدة.

وتابع الرئيس الأمريكي في خطابه من مبنى الكابيتول الآن، في الذكرى الأولى لاقتحام مبنى الكونجرس الأمريكي من قِبَل أنصار الرئيس الأمريكي السابق، أن الهجوم على مقر الكابيتول كان هجومًا على الديمقراطية، موضحًا أن الرئيس السابق نشر أكاذيب بشأن الانتخابات السابقة لأنه يفضل مصلحته على مصلحة البلد.

لايف:

ولفت بايدن إلى أن ترامب رفض قبول نتائج الانتخابات الرئاسية وخسارته لها، مشيرًا إلى أنه هو من جمع تلك «العصابة» لاقتحام الكابيتول.

ومن جهتها، قالت نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس، اليوم الخميس، إن ذكرى اقتحام الكابيتول ستبقى خالدة، مؤكدة أنه لا يمكن أن نسمح للعصابات التي تسعى لنشر الأكاذيب بتحديد مستقبلنا.

وتابعت نائبة الرئيس الأميركي، في تصريحات صحفية، في الذكرى الأولى لاقتحام الكونجرس الأمريكي من قِبَل أنصار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، أنه "يجب أن ندافع عن الديمقراطية الأمريكية، مؤكدة أن الهجوم على الكابيتول كان هجومًا على القيم الأمريكية، مضيفة أنه لن نسمح باستهداف الديمقراطية في بلدنا".

وأشارت إلى أنه الشعب الأمريكي مر بلحظة هشاشة للديمقراطية خلال اقتحام الكابيتول.

ذكري اقتحام الكابيتول

وتحل اليوم الذكرى الأولى لاقتحام الكونجرس الأمريكي من قِبَل أنصار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، وسط اتهامات له بأنه حرَّض مؤيديه لاقتحام مبنى الكابيتول من أجل وقف إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية التي فاز بها منافسه الديمقراطي جو بايدن.

وبحسب شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية، فإنه بعد مرور عام على الاقتحام ينظر الكونجرس في قوانين جديدة لمنع أي محاولات مستقبلية لإفساد الديمقراطية، على أن يتم إصدار التشريع العام المقبل.

ويتوقع المشرعون محاولة أخرى على غرار ترامب، لسرقة انتخابات عام 2024، لذا يتم صياغة تشريع لوقفها.

وتدرس لجنة مجلس النواب التي تحقق في أعمال الشغب تطبيق "عقوبات مشددة" على تقصير الرئيس في أداء الواجب، حيث قالت نائبة الرئيس ليز تشيني، إن لديها دليلًا على أن الرئيس السابق دونالد ترامب، جلس مكتوفي الأيدي وشاهد أعمال العنف تتكشف على شاشات التليفزيون.