الخميس 06 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

العراق: التيار الصدرى يكشف حقيقة لقاء الصدر والكاظمى

الصدر
الصدر

نفى منسق زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم الخميس، لقاء الصدر برئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي. 

وأوضح مكتب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الخميس، حقيقة لقاء الأخير برئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي الذي يزور النجف حاليا، حسبما أفادت وكالة الأولى نيوز العراقية. 

وقال منسق مكتب الصدر في بيان،  إنه لا توجد زيارة للكاظمي إلى الحنانة ولا  لقاء بمقتدى الصدر.

ووصل رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، الى محافظة النجف.

وفي السياق ذاته، ذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن  الكاظمي عقد اجتماعاً موسعاً مع 4 مديرى دوائر في محافظة النجف الأشرف.

وكان رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، قد وصل في وقت سابق من اليوم الخميس، إلى محافظة النجف الأشرف.

وقالت وسائل إعلام عراقية، اليوم الخميس، إن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي وصل إلى النجف للقاء مقتدى الصدر.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراق وفق " السومرية نيوز العراقية"، أن «الكاظمي وصل إلى محافظة النجف الأشرف».

وفي وقت سابق، ذكر موقع «السومرية»، أن هناك لقاء مرتقبا بين رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي وزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في الحنانة، وتأتي زيارة الكاظمي للنجف قبل أيام من الاجتماع الأول للبرلمان العراقي الجديد، الأحد المقبل.

في سياق متصل، كانت المكونات الشيعية والسنية والكردية، قد واصلت مفاوضاتها بشأن ما إذا كانت الحكومة المقبلة توافقية أم أغلبية، فضلاً على إمكان التجديد للرئاسات الثلاث (الجمهورية والوزراء والبرلمان).

وطبقاً للمؤشرات، فإن الجلسة ستقتصر على تأدية أعضاء البرلمان (329 نائباً) اليمين، ويفترض أن يتم انتخاب رئيس البرلمان ونائبيه والإعلان عن الكتلة الأكبر. وفي ظل غياب التفاهم بين مختلف الأطراف، فإن الجلسات قد تستمر 15 يوماً.

العراق الصدر زعيم التيار الصدري

رئيس التحرير

وائل لطفي

وحيد حامد.. صاحب الكرامة

الأكثر قراءة

ساومها على علاقة جنسية.. الأمن ينقذ فتاة من الابتزاز فى الهرم

«شبورة كثيفة».. «الأرصاد» تكشف تفاصيل طقس الـ72 ساعة المقبلة

«صحة المواطن أولا».. كيف نجحت مصر في توفير أدوية كورونا بالصيدليات؟

الظهور الأخير لمها أبوعوف.. صورة تُظهر المرض فى مراحله الأخيرة

مصدر بـ«التعليم»: أسئلة امتحانات «رابعة ابتدائي» ستعتمد على الفكر والمهارات

«الأرصاد»: طقس الغد مائل للبرودة نهارًا.. والصغرى فى القاهرة 9 درجات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

نون.. فرعونة مصرية

د. بهي الدين مرسي

هل الفقر قسمة ربانية أم حصاد بشرى؟

محمد العسيري

عن «الزير» و«النواية» والأيام العفشة.. «مواسير» النجاة فى شوارع الصعيد!

صفوت البياضي

العام الجديد.. ما له وما عليه

حسين دعسة

اضطراب رمي الحجارة في الفضاء السيبراني

د. داليا مجدي عبدالغني

المصداقية بين المُبالغة والمُراوغة

منى القصاص

«ربنا يجيب العواقب سليمة».. غير طريقة تفكيرك

إبراهيم داود

الجمال المضاد لسمير غريب

صور

جنازة مها أبو عوف

وزير الرياضة يزور معسكر المنتخب المصري قبل سفره إلى الكاميرون

جنازة أحمد الحجار

محطة تل أبيب

المزيد

بعد أزمة الأسير الفلسطيني "هشام أبو هواش".. ما هو الاعتقال الإداري؟

الخارجية الفلسطينية تدين مخطط بناء 3557 وحدة استيطانية جديدة

كتلة «ميرتس» تهدد بنسف الحكومة الإسرائيلية إذا كثفت الاستيطان