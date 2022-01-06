العراق: التيار الصدرى يكشف حقيقة لقاء الصدر والكاظمى

نفى منسق زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم الخميس، لقاء الصدر برئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي.

وأوضح مكتب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الخميس، حقيقة لقاء الأخير برئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي الذي يزور النجف حاليا، حسبما أفادت وكالة الأولى نيوز العراقية.

وقال منسق مكتب الصدر في بيان، إنه لا توجد زيارة للكاظمي إلى الحنانة ولا لقاء بمقتدى الصدر.

ووصل رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، الى محافظة النجف.

وفي السياق ذاته، ذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن الكاظمي عقد اجتماعاً موسعاً مع 4 مديرى دوائر في محافظة النجف الأشرف.

وكان رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، قد وصل في وقت سابق من اليوم الخميس، إلى محافظة النجف الأشرف.

وقالت وسائل إعلام عراقية، اليوم الخميس، إن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي وصل إلى النجف للقاء مقتدى الصدر.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراق وفق " السومرية نيوز العراقية"، أن «الكاظمي وصل إلى محافظة النجف الأشرف».

وفي وقت سابق، ذكر موقع «السومرية»، أن هناك لقاء مرتقبا بين رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي وزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في الحنانة، وتأتي زيارة الكاظمي للنجف قبل أيام من الاجتماع الأول للبرلمان العراقي الجديد، الأحد المقبل.

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