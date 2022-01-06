استمرار ارتفاع الوفيات والإصابات بـ«كورونا» عالميًا

واصلت دول العالم تسجيل ارتفاعات في أعداد الوفيات والإصابات جراء تفشي وباء كورونا عالميًا، اليوم الخميس، وفيما يلي أحدث البيانات بشأن الوفيات والإصابات المعلنة في عدد من البلدان خلال الساعات الأخيرة.

ففي بلغاريا،أعلنت وزارة الصحة اليوم، تسجيل 6766 حالة إصابة جديدة بكوفيد و66 حالة وفاة مرتبطة به، ليرتفع إجمالي المصابين في البلاد إلى 760 ألفا و749 حالة، بإجمالي وفيات بلغ 31 ألفا و303 حالات حتى الآن.

وفي أوكرانيا،أعلنت وزارة الصحة تسجيل 6 ألاف و632 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و187 حالة وفاة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 3 ملايين و689 ألفا و291 والوفيات إلى 96 ألفا و896 حالة.

وبلغ العدد الإجمالي لحالات التعافي 3 ملايين و500 ألفا و914 حالة منذ بداية الجائحة على مستوى البلاد.

وفي قيرغيزستان، أعلنت السلطات الصحية، اليوم، تسجيل 206 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة في البلاد إلى 185 ألفا و237 حالة إصابة.

في الوقت نفسه، سجلت البلاد حالة وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي حصيلة الوفيات إلى 2811 وفاة.. حسبما ذكرت وكالة أنباء “آكي برس” القيرغيزية.

وفي أوزبكستان، أعلنت السلطات الصحية تسجيل 146 حالة إصابة جديدة بكوفيد-19 في آخر 24 ساعة، ليرتفع إجمالي عدد المصابين في البلاد إلى 199 ألفا و507 حالات، بإجمالي وفيات 1485.

وقالت الوزارة في بيان رسمي نشرته عبر موقعها الإلكتروني أن البلاد سجلت في الوقت نفسه 66 مريضا بكوفيد تماثلوا للشفاء التام في الفترة نفسها، مما رفع إجمالي المتعافين إلى 197 ألفا و444.

وفي منغوليا، أعلنت وزارة الصحة هناك، اليوم الخميس، تسجيل 570 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وسجلت وزارة الصحة، خلال الفترة نفسها، حالة وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي عدد حالات الوفاة جراء الإصابة بالفيروس التاجي إلى 2061 وفاة.. حسبما ذكرت وكالة مونتسام المنغولية.

وارتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة في البلاد منذ بدء جائحة فيروس كورونا إلى 392 ألفا و777 حالة إصابة.

وأعلنت كوريا الجنوبية اليوم تسجيل 4126 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات

الـ 24 الماضية، حسبما أفادت الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية.

وترتفع بذلك حصيلة الإصابات الإجمالية في البلاد إلى 663 ألفا و792 إصابة، حسبما أفادت وكالة يونهاب للأنباء.

كما سجلت البلاد 49 وفاة إضافية، لترتفع الحصيلة الإجمالية إلى 5887 وفاة.

أما عن الصين، فقد قالت لجنة الصحة الوطنية، إنه تم تسجيل 132 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وذكرت اللجنة أنه لم يتم تسجيل حالات وفاة جديدة، ليستقر عدد حالات الوفاة منذ بدء جائحة فيروس كورونا عند 4636 حالة وفاة.. حسبما ذكرت وكالة أنباء "شينخوا" الصينية.

وارتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة في الصين منذ بداية الوباء إلى 103 ألاف و 121 إصابة

وفي تايلاند أعلنت وزارة الصحة العامة، تسجيل 5775 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وسجلت وزارة الصحة، خلال الفترة نفسها، 11 حالة وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي عدد حالات الوفاة جراء الإصابة بكورونا إلى 21 ألفا و780 وفاة.. حسبما ذكرت صحيفة “بانكوك بوست” التايلاندية.

وارتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة في البلاد إلى مليونين و245 ألفا و250 إصابة.

وفي جورجيا، أعلنت السلطات الصحية، اليوم، تسجيل 3567 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة في البلاد منذ بدء جائحة فيروس كورونا إلى 945 ألفا و609 إصابات.

وسجلت السلطات الصحية، خلال الفترة نفسها، 41 حالة وفاة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الوفاة إلى 14 ألفا و 50 وفاة ، وفقا لوكالة إنتر برس نيوز.

وفي أرمينيا، أعلنت وزارة الصحة العامة، اليوم، تسجيل 129 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة في البلاد إلى 345 ألفا و255 إصابة، بحسب وكالة أرمن بريس.

وسجلت وزارة الصحة، خلال الفترة نفسها، 3 حالات وفاة جديدة ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الوفاة إلى 7 آلاف و989 حالة.

وفي ماليزيا، أعلنت وزارة الصحة، اليوم، تسجيل 3543 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقال نور هشام عبد الله مدير عام الصحة الماليزية، إن العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة في البلاد ارتفع إلى 2 مليون و776 ألفا و886669 إصابة، وذلك بعد تسجيل الحالات الجديدة، حسبما ذكرت صحيفة /فري مالاي توداي الماليزية/.

وفي تايوان، أعلن مركز قيادة إدارة أزمة فيروس كورونا، اليوم، تسجيل 43 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا 40 حالة منها واردة من الخارج ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 17 ألفا و172 إصابة، فيما لم يتم تسجيل حالات وفاة جديدة على مدار أمس، ليستقر عدد إجمالي الوفيات حتى اليوم عند 850 وفاة.. حسبما ذكر موقع تايوان نيوز التايواني.

وأعلنت وزارة الصحة النيوزيلندية أنه تم تسجيل 62 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال ال24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات المؤكدة بالفيروس إلى 14 ألفا و467 حالة.

كما بلغ إجمالي حالات الوفاة الناجمة عن الفيروس 51 حالة، بينما بلغ عدد المتعافين من الفيروس 13 ألفا و335 حالة.



وفي المكسيك، سجلت السلطات الصحية 20 ألفا و626 حالة إصابة جديدة خلال ال24 ساعة الماضية، بارتفاع ما يقرب من 5 آلاف حالة عن حصيلة اليوم السابق، و94 حالة وفاة.

وبذلك تصل أحدث حصيلة لإصابات كوفيد-19 في المكسيك إلى 4 ملايين و26 ألفا و274 حالة، وتبلغ الوفيات 299805 حالات.



وفي التشيك، سجلت وزارة الصحة 7377 حالة إصابة جديدة بكوفيد-19، إضافة إلى 20 حالة وفاة.

وقالت إن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس في التشيك وصل الآن إلى 2510796 حالة، وبلغت الوفيات 36 ألفا و449 حالة.



وفي المجر، سجلت السلطات الصحية 6454 حالة إصابة جديدة بالفيروس، و80 حالة وفاة.

وقالت إن حصيلة الإصابات بكوفيد-19 في المجر وصلت الآن إلى 1276433 حالة، ويبلغ إجمالي حالات الوفاة 39679 حالة.



وفي ليتوانيا، سجلت السلطات الصحية 3 آلاف و53 حالة إصابة جديدة خلال ال24 ساعة الماضية، و13 حالة وفاة.

وبذلك يصل إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بكوفيد-19 في ليتوانيا إلى 532807 حالات، بينما تبلغ الوفيات 7493 حالة.



وفي لاوس، سجلت فرقة العمل الوطنية للوقاية من كوفيد-19 ومكافحته ألفا و83 حالة إصابة جديدة بكوفيد-19، وحالتي وفاة.

وأشارت إلى أن إجمالي عدد الإصابات المؤكدة في لاوس يرتفع بذلك إلى 115 ألفا و870 حالة، فضلا عن 411 حالة وفاة، بحسب صحيفة "ذا لواتيات تايمز" المحلية.



وفي بوليفيا، سجلت السلطات الصحية 10 آلاف و263 حالة إصابة جديدة خلال ال24 ساعة الماضية، و38 حالة وفاة.

وبأحدث حصيلة يصل إجمالي حالات الإصابة بالمرض في بوليفيا إلى 641817 حالة، وتبلغ الوفيات 19848 حالة.



وفي سلوفاكيا، أفاد المركز الوطني للمعلومات الصحية بتسجيل 3269 حالة إصابة جديدة بكوفيد-19، بالإضافة إلى47 حالة وفاة.

وذكر المركز أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس في سلوفاكيا منذ بدء الجائحة وصل بعد أحدث حصيلة إلى 856 ألفا و685 حالة، وبلغ عدد الوفيات حتى الآن 16 ألفا و871 حالة، بحسب صحيفة “ذا سلوفاك سبكتاتور”.



وفي النمسا، سجلت وزارة الصحة 8853 حالة إصابة جديدة بالفيروس خلال ال24 ساعة الماضية، فضلا عن 21 حالة وفاة.

وبذلك يصل إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بكوفيد-19 في النمسا إلى 1312939 حالة، وتبلغ الوفيات 13823 حالة.



وفي إستونيا، بلغت حصيلة حالات الإصابة المؤكدة بكوفيد-19 خلال ال24 ساعة الماضية 1643 حالة، إضافة إلى 3 حالات وفاة.

وبذلك يبلغ إجمالي الحالات المصابة حتى الآن 247862 حالة، بينما وصلت حصيلة الوفيات إلى 1945 حالة.



وفي سلوفينيا، سجلت السلطات الصحية 3829 حالة إصابة جديدة بكوفيد-19، و5 حالات وفاة.

وبذلك يصل إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في سلوفينيا إلى 478860 حالة، بينما تبلغ الوفيات 5634 حالة.



وفي لاتفيا، أعلنت السلطات الصحية تسجيل 1994 حالة إصابة جديدة بكوفيد-19 خلال ال24 ساعة الماضية، و12 حالة وفاة.

ووصلت أحدث حصيلة لحالات الإصابة المؤكدة بالمرض حتى الآن في لاتفيا إلى 283149 حالة، وتبلغ الوفيات 4625 حالة.



وسجلت اليابان 4475 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات المؤكدة بالفيروس إلى مليون و744 ألف و494 حالة. وفي الفترة نفسها، سجلت البلاد حالة وفاة واحدة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد، ليرتفع بذلك تراكمي الوفيات إلى 18 ألفا و411 حالة.



وفي فنلندا، سجلت وزارة الصحة 5979 إصابة جديدة إلى جانب 8 وفيات، لتصل بذلك أحدث حصيلة للإصابات المؤكدة بكوفيد-19 في فنلندا إلى 295 ألفا و601 حالة، بينما بلغ تراكمي الوفيات 1632 حالة.



وفي بيلاروسيا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 1400 إصابة جديدة بفيروس كورونا و16 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 704 آلاف و907 حالات والوفيات إلى 5 آلاف و 669 حالة.



وفي ألمانيا، فاد معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية والغير معدية اليوم بأنه تم الإبلاغ عن 64340 إصابة جديدة بفيروس كورونا في غضون 24 ساعة .

وبحسب المعلومات الجديدة ، تم تسجيل 443 حالة وفاة في أنحاء ألمانيا.

ويبلغ إجمالي حالات الإصابة بالمرض في ألمانيا الاتحادية 7 ملايين و361 بينما تبلغ الوفيات 113368 حالة.