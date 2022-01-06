الخميس 06 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ننشر صور حادث انقلاب أتوبيس طريق الجلالة

الحادث
الحادث

حصل "الدستور" على صور من موقع مصرع وإصابة 47 شخص في حادثين متفرقين بطريق الجلالة بمدينة السويس. 

لقي اثنان مصرعهما وأصيب 45 بحادثين على طريق السخنة - الجلالة، اليوم الخميس، وجرى نقلهم إلى مستشفى العام.

وكانت غرفة عمليات مديرية أمن السويس، قد تلقت إخطارًا من قوات تأمين الطرق بوقوع حادثين بطريق السخنة- الجلالة، الأول كان انقلاب مينى باص رقم "1854 ج ط أ"، وأسفر عن إصابة 45 شخصًا أما الثاني بنفس التوقيت انقلاب ونش بدون لوحات معدنية وأسفر عن مصرع شخصين.

ووجه الدكتور محمد طنطاوى رئيس مرفق الإسعاف فى السويس، 20 سيارة إسعاف لنقل المصابين من مكان الحادث إلى مستشفى السويس العام لتلقي العلاج.

ومن جانبه صرح الدكتور إسماعيل الحفناوي وكيل وزارة الصحة فى السويس، بأن المديرية أعلنت حالة الطوارئ بمستشفى العام لاستقبال المصابين لتلقي العلاج وفتح غرفة العمليات للحالات واستدعاء جميع الأطباء لقسم الطوارئ.

وقال مصدر طبي فى السويس إن أسماء المتوفيين هما إسماعيل رشدى عبدالفتاح 31 عامًا من محافظة القاهرة، ومصطفى محمد عبدالحق 26 عامًا من نفس المحافظة، وتم نقلهما إلى مشرحة السويس العام.

 

صور مصرع واصابة 47 شخص طريق الجلالة السويس حادثين متفرقين

رئيس التحرير

وائل لطفي

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