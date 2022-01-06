الخميس 06 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الإسكان» تنفذ ممشى سياحيًا فى زايد بـ130 مليون جنيه

الدكتور عاصم الجزار
الدكتور عاصم الجزار وزير الاسكان

استعرض الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الموقف التنفيذي للمشروعات التي تم وجارٍ تنفيذها بالقطاعات المختلفة بمدينة الشيخ زايد، خلال عام 2021.
وفي بيان لوزارة الإسكان اليوم، قال المهندس مصطفى فهمي، رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد، إنه تم الانتهاء من مشروع الممشى السياحي بمحور العبور، ويضم مولات تجارية ومبنى المطاعم وملاعب خماسية بالمنطقة الترفيهية بطريق محور العبور، بتكلفة 130 مليون جنيه.

ولفت البيان إلى تسليم الشركات المولات المخصصة لهم وتشغيلها، بجانب إقامة ملتقى زايد الثقافي، حيث تم وضع مخطط لتنفيذ مشروع ثقافي يتكون من: "منشآت سهلة الفك والتركيب– مسار دراجات– ممشى- أماكن ومسطحات خضراء- أماكن جلوس عامة، وغير ذلك"، ومن المقترح توطين عدد من الأنشطة الثقافية والترفيهية بالمشروع، وتشمل: "مسارح– معارض– ورش عمل– قاعات موسيقى"، بجانب مبادرات للجهاز بالمشاركة مع المجتمع المدني ومنها مبادرة أخلاق مصرية- مبادرة لا للتسول- لا للباعة الجائلين.
كما شملت المشروعات تنفيذ ورفع كفاءة الطرق، والانتهاء من تنفيذ أعمال المرمات  "الطبقة الأسفلتية"، وممرات المشاة، وكذا استكمال البردورات أمام قطع الأراضي بالحي التاسع بالكامل بتكلفة 46 مليون جنيه، وأعمال تطوير الطرق وتنسيق الموقع بالحي الأول بتكلفة إجمالية 27 مليون جنيه، وجارٍ تنفيذ مشروع طريق المحور المركزي بتوسعات المدينة بطول 5.3 كم، وبتكلفة تقديرية 55 مليون جنيه، وطريق الريفيرا بتوسعات المدينة الذي يبدأ من طريق النزهة حتى طريق الخدمة “مصر- إسكندرية” الصحراوي بطول 3 كم، وبتكلفة إجمالية 38 مليون جنيه.

 وتنفيذ حملات تعقيم وتطهير علي كافة المباني الخدمية والحكومية والمدارس ومراكز الشباب والمولات ومواقف النقل الجماعي، وذلك في ضوء الإجراءات الاحترازية لمكافحة انتشار فيروس كورونا.

الاسكان الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الموقف التنفيذي للمشروعات بمدينة الشيخ زايد خلال عام 2021

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