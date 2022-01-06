كورونا تجبر حفل توزيع جوائز «جرامى» على التأجيل

أعلن القائمون على حفل توزيع "جوائز جرامي" الموسيقي السنوي في الولايات المتحدة عن تأجيل الفعالية حتى إشعار آخر نظرًا لجائحة كورونا.

وقالت "الأكاديمية الوطنية لتسجيل الفنون والعلوم" ‏‏وشبكة "سي بي إس" في الولايات المتحدة في بيان مشترك، إنه سيتم إعادة تحديد موعد الحفل الذي كان مقررًا في 31 يناير في لوس أنجلوس، وأنه "سيتم الإعلان عن الموعد الجديد قريبًا".

وأكدتا أن "صحة وسلامة من هم في مجتمعنا الموسيقي والجمهور ومئات الأشخاص الذين يعملون بلا كلل لإنتاج عرضنا على رأس أولوياتنا".

وتم تأجيل عرض العام الماضي لمدة ستة أسابيع مع ارتفاع أعداد الإصابات بكورونا.

إصابات كورونا حول العالم

سجّلت فرنسا عددًا قياسيًا جديدًا بالإصابات بكوفيد-19، فيما المتحورة أوميكرون تنتشر حول العالم، ما دفع بعدد من الدول إلى زيادة القيود الصحية.

وتسبّب فيروس كورونا بوفاة ما لا يقل عن 5,456,207 أشخاص في العالم منذ ظهر في الصين في ديسمبر 2019.

وسجّلت الولايات المتحدة أعلى عدد للوفيات جرّاء الفيروس بلغ 830,284 حالة تليها البرازيل (619,384) فالهند (482,551) وروسيا (313,015)، وتقدّر منظمة الصحة العالمية بأن العدد الإجمالي للوفيات قد يكون أعلى بمرّتين إلى ثلاث.

يأتي تشديد الإجراءات في الوقت الذي تتضاعف فيه الإصابات بكوفيد-19 في جميع أنحاء العالم مع ما يسببه ذلك من تيب عن العمل واضطرابات في قطاعات عدة من بينها الصحة، وسجلت إصابات قياسية في دول عدة مثل إسرائيل (حوالى 12 ألف إصابة جديدة) وهولندا (24,590) التي فرضت اغلاق المتاجر غير الأساسية والمطاعم والحانات وأماكن الترفيه حتى 14 يناير.

وسجلت فرنسا عددًا قياسيا أيضًا مع حوالى 335 ألف إصابة جديدة بكوفيد-19، فيما تلقى 66 ألف شخص أول جرعة من اللقاح، وفق ما أعلن وزير الصحة أوليفييه فيران.

وسجلت في الولايات المتحدة ما يقرب من 890 ألف إصابة يومية وأكثر من 194 ألفًا في المملكة المتحدة.

رغم ذلك، أعلنت الحكومة البريطانية تخفيف القيود المفروضة على الوافدين من الخارج إلى انكلترا في إجراء رحّب به قطاع النقل.