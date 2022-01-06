الخميس 06 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

هاشتاج

كورونا تجبر حفل توزيع جوائز «جرامى» على التأجيل

جوائز جرامي
جوائز جرامي

أعلن القائمون على حفل توزيع "جوائز جرامي" الموسيقي السنوي في الولايات المتحدة عن تأجيل الفعالية حتى إشعار آخر نظرًا لجائحة كورونا.

وقالت "الأكاديمية الوطنية لتسجيل الفنون والعلوم" ‏‏وشبكة "سي بي إس" في الولايات المتحدة في بيان مشترك، إنه سيتم إعادة تحديد موعد الحفل الذي كان مقررًا في 31 يناير في لوس أنجلوس، وأنه "سيتم الإعلان عن الموعد الجديد قريبًا".

وأكدتا أن "صحة وسلامة من هم في مجتمعنا الموسيقي والجمهور ومئات الأشخاص الذين يعملون بلا كلل لإنتاج عرضنا على رأس أولوياتنا".

وتم تأجيل عرض العام الماضي لمدة ستة أسابيع مع ارتفاع أعداد الإصابات بكورونا.

إصابات كورونا حول العالم

سجّلت فرنسا عددًا قياسيًا جديدًا بالإصابات بكوفيد-19، فيما المتحورة أوميكرون تنتشر حول العالم، ما دفع بعدد من الدول إلى زيادة القيود الصحية.

وتسبّب فيروس كورونا بوفاة ما لا يقل عن 5,456,207 أشخاص في العالم منذ ظهر في الصين في ديسمبر 2019.

وسجّلت الولايات المتحدة أعلى عدد للوفيات جرّاء الفيروس بلغ 830,284 حالة تليها البرازيل (619,384) فالهند (482,551) وروسيا (313,015)، وتقدّر منظمة الصحة العالمية بأن العدد الإجمالي للوفيات قد يكون أعلى بمرّتين إلى ثلاث.

يأتي تشديد الإجراءات في الوقت الذي تتضاعف فيه الإصابات بكوفيد-19 في جميع أنحاء العالم مع ما يسببه ذلك من تيب عن العمل واضطرابات في قطاعات عدة من بينها الصحة، وسجلت إصابات قياسية في دول عدة مثل إسرائيل (حوالى 12 ألف إصابة جديدة) وهولندا (24,590) التي فرضت اغلاق المتاجر غير الأساسية والمطاعم والحانات وأماكن الترفيه حتى 14 يناير.

وسجلت فرنسا عددًا قياسيا أيضًا مع حوالى 335 ألف إصابة جديدة بكوفيد-19، فيما تلقى 66 ألف شخص أول جرعة من اللقاح، وفق ما أعلن وزير الصحة أوليفييه فيران.

وسجلت في الولايات المتحدة ما يقرب من 890 ألف إصابة يومية وأكثر من 194 ألفًا في المملكة المتحدة.
رغم ذلك، أعلنت الحكومة البريطانية تخفيف القيود المفروضة على الوافدين من الخارج إلى انكلترا في إجراء رحّب به قطاع النقل.

رئيس التحرير

وائل لطفي

وحيد حامد.. صاحب الكرامة

الأكثر قراءة

رحيل «عصفورة الشاشة».. قصة 3 زيجات فى حياة مها أبوعوف

موعد ومكان صلاة الجنازة على الفنانة مها أبو عوف

وفاة الفنانة مها أبو عوف بعد صراع مع مرض السرطان

أستراليا: ديوكوفيتش لم يستطع تقديم دليل على سبب عدم حصوله على تطعيم كورونا

صحيفة أمريكة تكشف تفاصيل زيارة بايدن لأتلانتا الأسبوع المقبل

القضاء البريطانى يبرئ 4 متهمين بتخريب تمثال تاجر عبيد بمدينة بريستول

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

نون.. فرعونة مصرية

د. بهي الدين مرسي

هل الفقر قسمة ربانية أم حصاد بشرى؟

محمد العسيري

عن «الزير» و«النواية» والأيام العفشة.. «مواسير» النجاة فى شوارع الصعيد!

صفوت البياضي

العام الجديد.. ما له وما عليه

حسين دعسة

اضطراب رمي الحجارة في الفضاء السيبراني

د. داليا مجدي عبدالغني

المصداقية بين المُبالغة والمُراوغة

منى القصاص

«ربنا يجيب العواقب سليمة».. غير طريقة تفكيرك

إبراهيم داود

الجمال المضاد لسمير غريب

صور

وزير الرياضة يزور معسكر المنتخب المصري قبل سفره إلى الكاميرون

جنازة أحمد الحجار

صرح أمنى جديد.. افتتاح مقر مديرية أمن القاهرة

محطة تل أبيب

المزيد

كتلة «ميرتس» تهدد بنسف الحكومة الإسرائيلية إذا كثفت الاستيطان

الهيئة العامة للكنيست تصادق على قانون يسمح بربط بيوت عربية بشبكة الكهرباء

شاكيد تخطط لإعادة طرح مشروع قانون يمنع لم شمل العائلات الفلسطينية