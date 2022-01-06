ضبط 3 عناصر إجرامية بحوزتهم 200 طربة حشيش بالإسكندرية

تمكنت وزارة الداخلية من القبض على ضبط 3 عناصر إجرامية بحوزتهم 200 طربة لمخدر الحشيش بالإسكندرية.

ورصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى– الأمن العام) بالإشتراك مع مديرية أمن الإسكندرية نشاط (عدة عناصر إجرامية) تخصصوا فى الإتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائهم مُتخذين من دائرة قسمى شرطة "الدخيلة، أول المنتزه" مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وضبطهم وذلك على النحو التالى:

(شخصين- مقيمان بدائرة مركز شرطة القنطرة غرب بالإسماعيلية) حال إستقلالهما سيارة بدائرة قسم شرطة الدخيلة.. وبحوزتهما (عدد 120 طربة من مخدر الحشيش وزنت 12 كيلو جرام– مبلغ مالى– 3 هواتف محمول).

(أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة قسم شرطة ثان الرمل) حال تواجده بدائرة قسم شرطة أول المنتزه.. وبحوزته (عدد 80 طربة من مخدر الحشيش وزنت 8 كيلو جرام– مبلغ مالى– هاتف محمول).

وبمواجهتهم بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (2,000,000) إثنان مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.