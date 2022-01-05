إحالة أوراق «توحه» للمفتى لقتله زوجته ودفنها بمقابر الصدقة فى بنها

أحالت محكمة جنايات شبرا الخيمة، برئاسة المستشار خالد الشباسى رئيس المحكمة، أوراق "ر س ب"، 25 سنة، وشهرته "توحه"، تاجر ومقاول، إلى فضيلة مفتى الجمهورية لاستطلاع الرأى الشرعى فى إعدامه، وحددت جلسة 9 فبراير المقبل لنظر الدعوى والنطق بالحكم، مع استمرار حبس شقيقه "م س ب"، و"ح إ ح" على ذمة القضية، لقيامه بقتل زوجته "م ف ا"، ودفنها سرا ليلا بمقابر الصدقة بمعاونة المتهمين الآخرين فى محاولة لإخفاء معالم جريمته.

وكان تقرير الطبيب الشرعى ورد لمحكمة الجنايات، أكد أن المتهم الأول مدمن للمواد المخدرة، كما أنه اعترف تفصيلا بالواقعة، كما شهدت المحكمة أعمال تأمينية مشددة للحفاظ على سير المحاكمة بشكل آمن.

وكانت الأجهزة الأمنية تلقت بلاغا بالعثور على جثة سيدة عشرينية، بمقابر الصدقة بمنطقة الشموت ببنها بمحافظة القليوبية، وكشفت تحريات رجال البحث الجنائى بمديرية أمن القليوبية، تفاصيل واقعة مقتل ربة منزل على يد زوجها تاجر الخضار بمنطقة عزبة السوق دائرة قسم أول بنها، حيث أكدت التحريات أن المتهم سبق اتهامه فى 9 قضايا "سرقة بالإكراه، ومشاجرة، وتبديد، وهروب من المراقبة".

وأوضحت التحريات أن المتهم "ر س ب"، 25 سنة، وشهرته "توحه"، مقاول وتاجر خضار، مقيم عزبة السوق دائرة قسم أول شرطة بنها، تعدى بالضرب على زوجته "م ف ا"، 22 سنة، ربة منزل، بعد نشوب مشادة كلامية بسبب شكه فى سلوكها تطورت لمشاجرة قام على إثرها بضربها على رأسها مستخدما عصا خشبية، مما نتج عنه وفاتها نتيجة الإصابة.

وتابعت أنه بعد أن أيقن المتهم بوفاتها استعان بكل من "م س ب"، شقيقه، عامل بورشة كاوتش، وصديقه "ح إ ح"، 30 سنة، تاجر فاكهة، ومقيمان ذات العنوان، وقاموا بوضع الجثة داخل كيس بلاستيكى ونقلها بمركبة تروسيكل خاصة بالأخير وإلقائها داخل مقابر الصدقة بمنطقة الشموت.