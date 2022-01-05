الأردن: نتطلع لاستمرار العمل مع الإمارات لخدمة قضايانا المشتركة

هنأ الأردن دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الأربعاء، بمناسبة انضمامها إلى مجلس الأمن كعضو غير دائم للعامين 2022-2023.

وفي تغريدة عبر «تويتر»، أبدى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي تطلعه إلى استمرار التنسيق والعمل مع الإمارات خدمة للقضايا العربية والمشتركة، وإلى الدور الإماراتي الفاعل والمؤثر في جهود تحقيق الأمن والاستقرار والسلام.

وفي نوفمبر 2021، بحث وزيرا الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، والأردني أيمن الصفدي، التعاون الثنائي والقضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

وذكرت وكالة أنباء الإمارات "وام" أن الشيخ عبد الله بن زايد التقى الصفدي في العاصمة الأردنية عمّان، حيث جرى خلال اللقاء بحث سبل تطوير وتعزيز آفاق التعاون بين دولة الإمارات والأردن بالمجالات كافة في ظل ما يجمع البلدين من علاقات أخوية استراتيجية وتاريخية راسخة.

وأكد الشيخ عبد الله بن زايد وأيمن الصفدي حرصهما المشترك على تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات ومنها الاستثمارية والاقتصادية والسياحية والثقافية والدفاعية.

واستعرض الجانبان مخرجات اللقاء الذي جمع العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في عمان مايو الماضي، وذلك في إطار الحرص على تعزيز أواصر العلاقات بين البلدين.

وبحثا وزيرا خارجية الإمارات والأردن عددا من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وأكدا أهمية استمرار التعاون والتنسيق بشأنها ومواصلة جهود البلدين من أجل تجاوز التحديات المشتركة بما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة وخدمة القضايا العربية.

وفي وقت سابق من اليوم، بحث الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، في اتصال هاتفي، مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، العلاقات الإستراتيجية بين البلدين وسبل تعزيز آفاق التعاون والشراكة في المجالات كافة.



واستعرض الجانبان خلال الاتصال، عددًا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وجهود البلدين لترسيخ دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة وتحقيق التنمية والازدهار لشعوبها، إضافة إلى بحث تطورات جائحة فيروس كورونا المستجد، والتعاون والتنسيق المشترك بين البلدين في مواجهة تداعياتها.

