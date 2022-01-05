الأربعاء 05 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الصحة العالمية: سرطان عنق الرحم ثاني أكثر أنواع السرطانات شيوعا

فتاة تتلقى إحدى الجرعات
فتاة تتلقى إحدى الجرعات الأولى من لقاح فيروس الورم

قال مدير منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، إنه يمكن الوقاية من سرطان عنق الرحم وعلاجه بدرجة كبيرة، مضيفًا أنه ربما قد يكون أول سرطان يتم القضاء عليه على الإطلاق.

وأضاف في تغريدة له على موقع «تويتر»، أنه يمكن الوقاية من سرطان عنق الرحم إلى حد كبير من خلال التطعيم والكشف عن آفات السلائف، مع المتابعة والعلاج المناسبين، وفقا للوكالة الدولية لأبحاث السرطان «IARC»، وهي وكالة حكومية دولية تعمل تحت مظلة منظمة الصحة العالمية.

وأوضح: «أن سرطان عنق الرحم هو أيضا ثاني أكثر أنواع السرطانات شيوعا بين النساء، إذ إن معدلات الإصابة به والوفيات الناجمة عنه هي الأعلى من بين السرطانات الأخرى، ويؤثر بشكل عام على البلدان ذات مؤشر التنمية البشرية المنخفض».

وأشار إلى أنه في عام 2020، تم تشخيص ما يقدر بنحو 604،000 امرأة بسرطان عنق الرحم في جميع أنحاء العالم، توفيت 342،000 منهن بسبب المرض.

ولفت غيبرييسوس إلى أنه تم تطوير استراتيجية طموحة ومنسقة وشاملة لتوجيه القضاء على هذا السرطان الفتاك.

واستطرد أن الوكالة الدولية لبحوث السرطان ومنظمة الصحة العالمية مع شركاء آخرين للقضاء على سرطان عنق الرحم باعتباره مشكلة صحية عامة من خلال الاستراتيجية العالمية لتسريع القضاء على سرطان عنق الرحم، كما أوضحت بياتريس لوبي سيكريتان، نائبة رئيس قسم تجميع الأدلة وفرع التصنيف بالوكالة الدولية لأبحاث السرطان IARC.

وأضاف أنه  للقضاء على سرطان عنق الرحم باعتباره مشكلة صحية عامة، حددت الاستراتيجية العالمية عتبة وصول جميع البلدان إلى معدل إصابة أقل من أربع حالات لكل 100،000 امرأة، ولتحقيق ذلك، يجب على كل دولة أن تصل وتحافظ على ثلاثة أهداف رئيسية، خلال عمر جيل الشباب اليوم.

الهدف الأول: هو أن يتم تطعيم 90 في المائة من الفتيات بشكل كامل ضد فيروس الورم الحليمي البشري «HPV» بحلول سن 15.

والثاني: هو التأكد من أن يتم فحص 70 في المائة من النساء باستخدام اختبار عالي الأداء بحلول سن 35، ومرة أخرى بحلول سن 45.

الهدف الثالث: والأخير هو تلقي 90 في المائة من النساء المصابات بمرحلة ما قبل السرطان العلاج، وإدارة حالة 90 في المائة من النساء المصابات بالسرطان الغازي بشكل صحيح.

وأكد الدكتور تيدروس: «تدعو منظمة الصحة العالمية جميع البلدان والشركاء إلى زيادة الوصول إلى التطعيم المنقذ للحياة ضد فيروس الورم الحليمي البشري، وتوسيع نطاق الفحوصات والعلاج والرعاية المخففة للآلام».

يجب أن تحقق كل دولة أهداف 90-70-90 بحلول عام 2030 للسير على طريق القضاء على سرطان عنق الرحم خلال القرن المقبل. 

منظمة الصحة العالمية أدهانوم غيبرييسوس سرطان الرحم التطعيم

رئيس التحرير

وائل لطفي

وحيد حامد.. صاحب الكرامة

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