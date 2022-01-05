إصابة 7 أشخاص فى حادث تصادم بالمنيا

أصيب 7 أشخاص في حادث تصادم سيارتين بطريق الصعيد الصحراوي الشرقي الجديد، شمال قرية الشيخ فضل، بمركز بني مزار في المنيا.

تلقى اللواء محمد عبدالتواب، مدير أمن المنيا، إخطارًا من عمليات النجدة، بتصادم سيارة رقم 4827 ص ر ي ملاكي، بأخرى رقم 9628 نقل، بمقطورة رقم 4539 نقل محملة برخام، بطريق الصعيد الصحراوي الشرقي الجديد، شمال قرية الشيخ فضل بمركز بني مزار، نتيجة اصطدام الملاكي بالنقل من الخلف.

وتسبب الحادث في إصابة 7 أشخاص بينهم 3 أطفال هم سنية محمد حسين، 53 سنة، وعلاء رمضان هلال، 39 سنة، موظف، وأشقاؤه زياد، 6 سنوات، ورويدا 4 سنوات، وريتاج، 4 سنوات، بالإضافة إلى اثنين آخرين مجهولين، مقيمين جميعا بمحافظة الأقصر.

تم نقل المصابين إلى مستشفى التكامل بالشيخ فضل، للعلاج والتحفظ على السيارتين تحت تصرف النيابة العامة.