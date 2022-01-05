الأربعاء 05 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تفاصيل اجتماع المجلس التنفيذي لمحافظة مطروح

محافظ مطروح
محافظ مطروح

عقد المجلس التنفيذى لمحافظة مطروح اجتماعه الأول في 2022 برئاسة اللواء خالد شعيب محافظ الإقليم، بحضور اللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام والعميد حاتم السبع السكرتير المساعد، والمستشار محمد بكر الصباح المستشار القانوني للمحافظة ورؤساء المدن ووكلاء الوزارات ومديرى المديريات والإدارات بالمحافظة.

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وخلال الاجتماع، تمت الموافقة على  مقترح تحديد المحاور الرئيسية المعفاة من الاشتراطات البنائية الجديدة طبقا للبند 2 من الاشتراطات والتى تم البدء بها بمدينة مرسى مطروح مع استكمال باقى المدن، وكذلك مقترح الأحوزة العمرانية الجديدة طبقا لما جاء بكتاب وزارة الإسكان مع تدقيق التوابع.  

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وأشاد محافظ مطروح بجهود لجنة الانتهاء من مراجعة الحدود الإدارية بين المدن وعدد من القرى والخريطة الإدارية الداخلية بين المدن لإقرارها وتوثيقها، بما ييسر وصول البنية التحتية والخدمات للمواطنين والتعاون وروح الفريق الواحد  بين جميع الجهات المشاركة، موجها للشئون القانونية لإعداد القرار بمشاركة جميع المختصين للتدقيق الكامل للبنية التحتية ونسب التنفيذ

وأوضح أنه تم التأكيد من خلال المجلس على إقرار جميع شركات المرافق والبنية التحتية بالتوقيع على محاضر مشتركة قبل أعمال الرصف بعدم وجود أعمال خاصة بهم فى الشوارع التى يتم رصفها. 

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وأضاف محافظ مطروح أنه تم استعراض موقف تقنين الأراضي وفقا للقانون 144 لسنة 2017 والمتحصلات، وكذلك موقف ونسب تنفيذ الخطة الاستثمارية للعام المالى 20201/2022 حيث  تم تصديق المجلس التنفيذى على اعتماد المخطط التفصيلي لمنطقة خلف وقبلي جامعة مطروح بالكيلو 10 بمساحة 60 فدانا لإقامة مناطق إسكان اجتماعى واقتصادى ومناطق خدمات   والتنسيق مع وزارة الإسكان.

وقدم المحافظ الشكر لجميع الجهات المشاركة فى إزالة تراكمات مياه الأمطار، والتعامل مع السيول بمنطقة الخروبة ووادى الرمل، مؤكدا أنه تمت موافقة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى على  اعتماد مالي للوصلات المنزلية بمنطقة الكيلو 4 والكيلو 7. 

محافظ مطروح
محافظ مطروح
محافظ مطروح
محافظ مطروح
محافظ مطروح الخطة الاستثمارية المجلس التنفيذي الاشتراطات البنائية الأحوزة العمرانية

رئيس التحرير

وائل لطفي

ولا تجسسوا

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