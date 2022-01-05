تجديد حبس عاطل بتهمة حيازة كمية من المخدرات بالإسكندرية

قررت نيابة العامرية أول بالإسكندرية، تجديد حبس عاطل 15 يوما على ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بحيازة كمية من مخدر الحشيش وزنت 16,5 كيلو جرام بقصد الاتجار، والتحفظ على المضبوطات وإرسالها إلى المعمل الكيماوي للفحص، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة.

تلقى اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط قطاع الأمن العام بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسكندرية، بورود معلومات سرية بقيام عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة أول العامرية بالإسكندرية، بالاتجار فى المواد المخدرة، متخذاً من المنطقة محل سكنه مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.



عقب تقنين الإجراءات تم عمل كمين وألقى القبض عليه حال تواجده بمسكنه، وبتفتيشه عثر بحوزته على كمية من مخدر الحشيش ومبلغ مالى و2 هاتف محمول وسيارة "ملاكى"، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرر محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة التي باشرت التحقيقات.