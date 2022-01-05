الأربعاء 05 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تجديد حبس عاطل بتهمة حيازة كمية من المخدرات بالإسكندرية

حبس
حبس

قررت نيابة العامرية أول بالإسكندرية، تجديد حبس عاطل 15 يوما على ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بحيازة كمية من مخدر الحشيش وزنت 16,5 كيلو جرام بقصد الاتجار، والتحفظ على المضبوطات وإرسالها إلى المعمل الكيماوي للفحص، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة.

تلقى اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط قطاع الأمن العام بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسكندرية، بورود معلومات سرية بقيام عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة أول العامرية بالإسكندرية، بالاتجار فى المواد المخدرة، متخذاً من المنطقة محل سكنه مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم عمل كمين وألقى القبض عليه حال تواجده بمسكنه، وبتفتيشه عثر بحوزته على كمية من مخدر الحشيش ومبلغ مالى و2 هاتف محمول وسيارة "ملاكى"، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرر محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة التي باشرت التحقيقات.

الإسكندرية تجديد حبس الاتجار في المواد المخدرة المواد المخدرة تجديد حبس عاطل

رئيس التحرير

وائل لطفي

ولا تجسسوا

الأكثر قراءة

الأمن يكشف حقيقة بلاغ اختطاف فتاة الجيزة

بدء التحقيقات مع المتهمين بفبركة صور «بسنت خالد» فى الغربية

شبورة كثيفة وأمطار خفيفة.. «الأرصاد» توضح حالة الطقس غدًا

«القاتل المتخفي».. كيف يمكن مواجهة الابتزاز الإلكتروني؟

رابط الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعى بالرقم القومى على موقع الوزارة

محافظ جنوب سيناء يبحث الاستعدادات لاستضافة شرم الشيخ لمنتدى شباب العالم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفوت البياضي

العام الجديد.. ما له وما عليه

حسين دعسة

اضطراب رمي الحجارة في الفضاء السيبراني

د. داليا مجدي عبدالغني

المصداقية بين المُبالغة والمُراوغة

منى القصاص

«ربنا يجيب العواقب سليمة».. غير طريقة تفكيرك

إبراهيم داود

الجمال المضاد لسمير غريب

وجيه أمين عبدالعزيز

حرام عليكم .. مش أنا!

منى رجب

حتى تصبح القاهرة أفضل المدن لبدء حياة جديدة

أحمد سعد زايد

اختراع رأس السنة.. كيف كان؟

صور

جنازة أحمد الحجار

صرح أمنى جديد.. افتتاح مقر مديرية أمن القاهرة

قرعة كأس الرابطة

محطة تل أبيب

المزيد

مشادات وسباب.. اللغة العربية تثير أزمة داخل الكنيست الإسرائيلي (فيديو)

ملك الأردن يستقبل وزير الجيش الإسرائيلى فى عمان

الجيش الإسرائيلى: إسقاط طائرة مسيرة لحزب الله حلقت فوق الحدود