كيف تطورت ملابس الحمل والأمومة من القرن السادس عشر حتى التاسع عشر؟ (صور)

من الفساتين المرتفعة ومشدات الحمل التي تهدف إلى إخفاء بطن المرأة إلى اتجاه الشكل الملائم الذي شوهد على الأمهات الحوامل اليوم، نعرض لكم فيما يلي كيف تغيرت موضة الحمل على مر السنين.

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بالعودة إلى العصور الوسطى في أوروبا، كانت فساتين النساء اليومية ممتلئة، وتم إدخال عناصر تصميم محددة لجعل الملابس أكثر ملاءمة للحمل، طبقا لموقع elle.

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إليكم نظرة أخرى على أسلوب الأمومة المتواضع في القرن الثالث عشر، حيث أصبحت المواد الثقيلة مثل المخمل رائجة لارتداء العباءات في هذا الوقت، مما ساعد في إخفاء النتوءات بشكل أكبر.

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لا توجد طبقات للداخل أو للخروج، فقط ألواح الدانتيل التي يمكن فكها لاستيعاب بروز بطن الحمل المتزايد.

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تم استخدام المرايل أيضًا بشكل شائع للمساعدة في إخفاء بطن الحامل.

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كان أحد الأسباب التي جعلت ارتداء ملابس الأمومة ليس بنفس الأهمية خلال عصر النهضة هو أنه خلال المراحل المتأخرة من الحمل، كانت المرأة عادة ما تبقى في المنزل مما يعني أنها كانت ترتدي أردية وأثوابًا ولا تحتاج إلى تعديل الملابس.

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ظهر أول ثوب حمل مسجل في العصر الباروكي وكان يسمى "Adrienne ، والذي كان يتميز بخصر إمبراطوري.

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تم تصميم فستان حمل على طراز Adrienne مكون مع طيات أسفل الخصر ونسيج متدفق، ويجعل هذا الثوب مظهر المرأة منتفخا أكثر مما هو عليه.

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بحلول الوقت الذي كنا نقترب فيه من العصر الجورجي، تطور فستان Adrienne ليشمل مريلة حول الصدر لتسهيل الرضاعة الطبيعية.

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نظرًا لأن الموضة في القرن السادس عشر، تطورت إلى التنورات الداخلية والكورسيهات للوصول إلى الشكل المثالي، استمرت العديد من النساء في ارتداء الكورسيهات أثناء الحمل.

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برز هذا الفستان الذي يتميز بفتحات في الصدر للسماح للمرأة بإرضاع طفلها بسهولة أكبر.

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لم تستطع العديد من النساء شراء ملابس جديدة خلال هذه الفترة واضطررت إلى تعويض خزانة ملابسهن السابقة، وعندما نمت بطنهم بشكل كبير أثناء الحمل لدرجة أن الأربطة الخلفية للفستان لم تعد تغلق، كانوا يرتدين شالًا أو ووشاحًا لإخفاء الفتحة في الجزء الخلفي من الفستان.

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عندما أصبحت الفساتين ممتلئة في القرن التاسع عشر، امتزجت النتوءات بسهولة مع الصورة الظلية، كما موجود بالصورة.

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في غمرة العصر الفيكتوري كان يشارط إخفاء الحمل، وظهرت مشدات الأمومة، كما تم تصميم هذا الثوب الرائع من عظام الحيتان ويهدف إلى تقييد وتقليل ظهور بروز الحمل، وقد سمح الأطباء بهذه المشدات.

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نري في الصورة شعار مشد الأمومة من جوسارد، حيث كانت النساء مقتنعات بأن وسائل منع الحمل ستوفر تمرينًا ضروريًا أثناء الحمل، مع الوعد أيضًا بالحفاظ على مظهر الشكل أنيقًا.

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عاد فستان خصر الإمبراطورة وهذه المرة صنع من مادة منظمة وثقيلة.