الأربعاء 05 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

كيف تطورت ملابس الحمل والأمومة من القرن السادس عشر حتى التاسع عشر؟ (صور)

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

من الفساتين المرتفعة ومشدات الحمل التي تهدف إلى إخفاء بطن المرأة إلى اتجاه الشكل الملائم الذي شوهد على الأمهات الحوامل اليوم، نعرض لكم فيما يلي كيف تغيرت موضة الحمل على مر السنين.

الرسم ، الفن ، المنمنمات ، الفنون البصرية ، الرسم التوضيحي ، الحياة الساكنة ، الفن الحديث ، إطار الصورة ،

1339


بالعودة إلى العصور الوسطى في أوروبا، كانت فساتين النساء اليومية ممتلئة، وتم إدخال عناصر تصميم محددة لجعل الملابس أكثر ملاءمة للحمل، طبقا لموقع elle.

رسم ، فن ، كوب ، نبي ، راهب ، فنون تشكيلية ،

1434

إليكم نظرة أخرى على أسلوب الأمومة المتواضع في القرن الثالث عشر، حيث أصبحت المواد الثقيلة مثل المخمل رائجة لارتداء العباءات في هذا الوقت، مما ساعد في إخفاء النتوءات بشكل أكبر.

اللوحة ، الأزرق ، الفن ، الطلاء بالألوان المائية ، صورة ،

1460

لا توجد طبقات للداخل أو للخروج، فقط ألواح الدانتيل التي يمكن فكها لاستيعاب بروز بطن الحمل المتزايد.

الرسم ، صورة ، فن ، فنون تشكيلية ،

1500

تم استخدام المرايل أيضًا بشكل شائع للمساعدة في إخفاء بطن الحامل.

"البشارة" ، ستينيات القرن الخامس عشر. الفنان: Orazio Samacchini

1560

كان أحد الأسباب التي جعلت ارتداء ملابس الأمومة ليس بنفس الأهمية خلال عصر النهضة هو أنه خلال المراحل المتأخرة من الحمل، كانت المرأة عادة ما تبقى في المنزل  مما يعني أنها كانت ترتدي أردية وأثوابًا ولا تحتاج إلى تعديل الملابس.

Doll, Angel, Supernatural creature, Dress, Outerwear, Fictional character,

 

1595

ظهر أول ثوب حمل مسجل في العصر الباروكي وكان يسمى "Adrienne ، والذي كان يتميز بخصر إمبراطوري.

رسم ، فنون ، فنون تشكيلية ، أساطير ، مخزون فوتوغرافي ،

1615

تم تصميم فستان حمل  على طراز Adrienne مكون مع طيات أسفل الخصر ونسيج متدفق، ويجعل هذا الثوب مظهر المرأة منتفخا أكثر مما هو عليه. 

لوحة ، صورة ، فن ، شعر طويل ، فستان ، فونتانج ، فرو ، شعر بني ،

 

1650

بحلول الوقت الذي كنا نقترب فيه من العصر الجورجي، تطور فستان Adrienne ليشمل مريلة حول الصدر لتسهيل الرضاعة الطبيعية.

صورة ، تسريحة شعر ، رسم ، فن ، صورة ذاتية ، فونتانجي ،

1776

نظرًا لأن الموضة في القرن السادس عشر، تطورت إلى التنورات الداخلية والكورسيهات للوصول إلى الشكل المثالي، استمرت العديد من النساء في ارتداء الكورسيهات أثناء الحمل.

الرسم ، الفن ، الرسم ، الملصق ، المصغر ، التاريخ ، النبي ،

1786

برز هذا الفستان الذي يتميز بفتحات في الصدر للسماح للمرأة بإرضاع طفلها بسهولة أكبر.

الرسم ، الفن ، الملابس الخارجية ، العاهل ، تصميم الأزياء ، الفنون البصرية ، الجذب السياحي ، صورة ،

1803

لم تستطع العديد من النساء شراء ملابس جديدة  خلال هذه الفترة واضطررت إلى تعويض خزانة ملابسهن السابقة، وعندما نمت بطنهم بشكل كبير أثناء الحمل لدرجة أن الأربطة الخلفية للفستان لم تعد تغلق، كانوا يرتدين شالًا أو ووشاحًا لإخفاء الفتحة في الجزء الخلفي من الفستان.

تصوير ، تسريحة شعر ، موضة ، فستان ، كتف ، تنورة طويلة ، ثوب ، لباس خارجي ، شعر طويل ، تصوير ،

1860


عندما أصبحت الفساتين ممتلئة في القرن التاسع عشر، امتزجت النتوءات بسهولة مع الصورة الظلية، كما موجود بالصورة.

1860

في غمرة العصر الفيكتوري كان يشارط إخفاء الحمل، وظهرت مشدات  الأمومة، كما  تم تصميم هذا الثوب الرائع من عظام الحيتان ويهدف إلى تقييد وتقليل ظهور  بروز الحمل، وقد سمح الأطباء بهذه المشدات. 

نص ، إعلان عتيق ، نمط ،

1876

نري في الصورة شعار مشد الأمومة من جوسارد، حيث كانت النساء مقتنعات بأن وسائل منع الحمل ستوفر تمرينًا ضروريًا أثناء الحمل، مع الوعد أيضًا بالحفاظ على مظهر الشكل أنيقًا.

تصوير ، ملابس عتيقة ، نمط قديم ، مخزون تصوير ، جلسة ، إطار صورة ،

1880

عاد فستان خصر الإمبراطورة وهذه المرة صنع من مادة منظمة وثقيلة.

الحمل الأمومة الكورسيه لعصور الوسطي ملابس الحمل

رئيس التحرير

وائل لطفي

ولا تجسسوا

الأكثر قراءة

الحكومة توافق على توصيات لجنة قانون «تنظيم بناء وترميم الكنائس»

اشتعال النيران في 5 سيارات على طريق الأوتوستراد (فيديو)

«القضاء الإداري» تؤيد شطب عمرو واكد وخالد أبو النجا من «المهن التمثيلية»

تفاصيل مصرع وإصابة 4 في تصادم 11 سيارة بـ «نفق الأوتوستراد»

رابط الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعى بالرقم القومى على موقع الوزارة

خطوات التسجيل في لقاح كورونا مصر عبر موقع وزارة الصحة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

اضطراب رمي الحجارة في الفضاء السيبراني

د. داليا مجدي عبدالغني

المصداقية بين المُبالغة والمُراوغة

منى القصاص

«ربنا يجيب العواقب سليمة».. غير طريقة تفكيرك

إبراهيم داود

الجمال المضاد لسمير غريب

وجيه أمين عبدالعزيز

حرام عليكم .. مش أنا!

منى رجب

حتى تصبح القاهرة أفضل المدن لبدء حياة جديدة

أحمد سعد زايد

اختراع رأس السنة.. كيف كان؟

محمد محمود عمارة

التعليم بين التطوير والتدمير

صور

صرح أمنى جديد.. افتتاح مقر مديرية أمن القاهرة

قرعة كأس الرابطة

جنازة ابراهيم حجازى

محطة تل أبيب

المزيد

ملك الأردن يستقبل وزير الجيش الإسرائيلى فى عمان

الجيش الإسرائيلى: إسقاط طائرة مسيرة لحزب الله حلقت فوق الحدود

إسرائيل تُخصص فحوص «كورونا» للفئات الأكثر عرضة للخطر