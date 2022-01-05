مواعيد النوات 2022 من رأس الميلاد للخماسين

مواعيد النوات 2022 من رأس الميلاد لقاسم ، حيث زادت تساؤلات ملايين المواطنين فى مصر، مع بداية فصل الشتاء وقدوم العام الجديد، عن مواعيد النوات التى تشهدها البلاد تصاحبها أمطار غزيرة وتقلبات جوية عنيفة كما حدث خلال الأيام القليلة الماضية،مع رفع درجة الاستعداد والطوارئ من كافة الجهات المعنية بمحافظات الجمهورية وخاصة الإسكندرية للتعامل مع فترات التقلبات الجوية والأمطار الغزيرة خلال نوات العام الحالى 2022 .

مواعيد النوات 2022 من رأس الميلاد لقاسم

فى ذات السياق، ارتفعت معدلات البحث عن مواعيد النوات 2022، وبدايتها مع نوة عيد الميلاد المجيد ، والتي تتزامن مع الاحتفالات السنوية للأقباط بعيد ميلاد المسيح عليه السلام ، وذلك بالإضافة إلى نوة رأس السنة الميلادية التى شهدت أمطار رعدية وصلت لحد الثلوج على عدة مناطق منها الإسكندرية وسانت كاترين والغردقة التى بدأت 2 يناير الجارى وتنتهى اليوم 5 يناير .

كذلك تبدأ نوة الفيضة الكبرى يوم الأربعاء 12 يناير الجارى والتى تستمر لمدة ستة أيام ، تشهد خلالها الإسكندرية أمطار غزيرة ورعدية تتوقف خلالها حركة الصيد والملاحة فى الموانئ ومنها الدخيلة.

مواعيد نوات الغطاس والكرم 2022

بالإضافة لما سبق، تشهد الإسكندرية وعدة مدن ساحلية بدأ نوة الغطاس فى 19 يناير الحالى لمدة ثلاثة أيام تصاحبها رياح غربية ممطرة تتزامن مع الاحتفالات بعيد الغطاس.

كما تبدأ نوة الكرم فى 28 يناير الجارى ولمدة سبعة أيام تشهد خلالها الإسكندرية وعدة محافظات أمطار غزيرة نتيجة الرياح الغربية ، وأيضا نوة الشمس الصغيرة لمدة ثلاثة أيام بداية من 18 فبراير المقبل، مصحوبة بأمطار غزيرة رغم سطوع الشمس خلالها.

مواعيد نوات السلوم والعجوزة

فى السياق، تبدأ مواعيد النوات 2022 ، لشهر مارس على مدينة الإسكندرية ، بنوة السلوم 2 مارس القادم لمدة يومين، وأيضا نوة الحسوم فى 9 مارس لمدة سبعة أيام مع أمطار غزيرة ورعد وبرق ، ونوة الشمس الكبيرة فى 18 مارس ، وتختتم بنوة العودة وبرج العجوزة لمدة ستة أيام.

وفى النهاية تأتى أشهر النوات التى تتعرض لها البلاد ،وهى نوة الخماسين فى 23 إبريل القادم لمدة يومين تطوم محملة بالرياح والأمطار.