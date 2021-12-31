احتفالات الكريسماس تحت أمطار نوة عيد الميلاد بالإسكندرية (فيديو)

رغم أمطار نوة عيد الميلاد التي تشهدها عروس البحر المتوسط منذ فجر اليوم، لتتفاوت شهدتها بين المتوسطة والغريرة بين الحين والآخر على أحياء المحافظة، إلا أن السكندريين حريصين أن يستقبلوا بداية عام جديد في أجواء تعمها البهجة والفرحة.

وتسابقت مجمعات المطاعم والكافيهات في الإسكندرية بتنظيم عدد من الاحتفالات للمواهب الشابة لجذب أنظار ووجه الزبائن لقضاء ليلة عيد الميلاد.

وتزينت عروس البحر المتوسط بأشجار الكريسماس ومجسمات رجل الثلج، والزينات المعلقة ذات الألوان المبهجة، لتتزين المطاعم والمولات التجارية لتكون في اتم استعدادها لاستقبال زوارها.

«الإسكندرانية متعودين على كدة» لتعلق أمل محمد، من منطقة سيدي بشر أنها اعتادت أن تستقبل عام جديد في التنزه والخروج مع أولادها وعائلتها لقضاء تلك الليلة المميزة بأحد المطاعم في أجواء احتفالية وعلى الرغم من النوة الشتوية إلا أن المواطنين السكندريين يعتادون على هذا المناخ الشتوي المميز.

وتابعت ريهام مصطفى من منطقة جليم، أن خطتها لقضاء ليلة الكريسماس تكون بصحبة أصدقاءها فبتجمع مجموعة كبيرة لن يلتقون منذ زمن بعيد نظرا لانشغالات الحياة ويلتقون في أحد الأماكن الخارجية ليتبادلون الأمنيات الخاصة باستقبال عام جديد.

وتتزين سماء عروس البحر المتوسط بالألعاب النارية على رأس الساعة في منتصف الليل لاستقبال عام جديد وهو المشهد المبهج الذي يحرص رامز محمد، من منطقة سبورتنج على مشاهدته معلقا: «اليوم ده بنحتفل لحد الفجر».

وتعيش الإسكندرية أجواء شتوية نتيجة نوة عيد الميلاد مع استمرار تدفق السحب الركامية يصاحبها سقوط الأمطار مستمرة بنسب متفاوتة من متوسطة إلى غزيرة على أحياء عروس المتوسط.

واستمرت تمركز معدات وفرق الطوارئ في جميع أنحاء المحافظة على مدار ٢٤ ساعة للعمل على الإسراع في رفع مياه الأمطار حال تجمعها واستمرار أعمال تطهير البيارات والمصارف على مدار الساعة ومتابعة مناسيبها.

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