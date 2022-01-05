إسرائيل تُسجل أعلى حصيلة يومية بـ«كورونا»

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، عن تسجيل نحو 12000 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، وهو ما يمثل أعلى حصيلة يومية تسجل منذ بداية الوباء قبل ما يقرب من عامين.

وسجلت إسرائيل 11978 إصابة جديدة بـ"كوفيد -19"، الثلاثاء، متجاوزة بذلك العدد القياسي السابق الذي بلغ 11344 إصابة رُصدت في 2 سبتمبر 2021.

ويوجد حاليًا نحو 60 ألف مريض بكوفيد في إسرائيل بينهم 125 حالة خطيرة، وفقًا لوزارة الصحة.

تلقى ما يقرب من 4,3 مليون من سكان إسرائيل البالغ عددهم 9,4 مليون نسمة ثلاث جرعات من لقاح مضاد لكوفيد.

وبدأت إسرائيل، الإثنين الماضي، تطعيم الأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 60 عامًا والعاملين في مجال الصحة بجرعة لقاح رابعة.

وتوقع رئيس الوزراء نفتالي بينيت الثلاثاء استمرار ارتفاع حالات الاصابة وحث المواطنين على التطعيم.

وقال بينيت خلال جولة في مستشفى وسط اسرائيل إن "الموجة الآن تتزايد بالفعل ونتوقع أن يكون هناك عشرات آلاف الحالات المؤكدة في الأيام المقبلة" حيث تستعد المستشفيات المحلية لاستقبال عدد متزايد من المرضى.

وقال إن "النبأ السار هو أننا نلمس مفعول هذه اللقاحات، لذا فإن أي شخص يحصل على تطعيم ويضع الكمامة بشكل صحيح قد لا يصاب بأعراض خطيرة ويتجاوز المرض في غضون أيام قليلة".

وبلغ مجموع الحالات المسجلة رسميًا في إسرائيل نحو 1,4 مليون إصابة بينها 8247 حالة وفاة.

ورغم تفشي العدوى، أعلنت إسرائيل، الإثنين، أنها ستعيد الأسبوع المقبل فتح حدودها أمام السياح الأجانب المطعمين ضد كوفيد بعدما اغلقتها في نهاية نوفمبر بعد اكتشاف اصابة بالمتحورة أوميكرون لدى مسافر عائد من إفريقيا.

وقالت الحكومة الإسرائيلية في بيان إنه سيُسمح اعتبارًا من 9 يناير للأجانب الذين تلقوا اللقاح أو أصيبوا بكوفيد القادمين من "البلدان المصنفة برتقالية" من دخول إسرائيل بعد إبراز نتيجة سلبية لفحص "بي سي ر" قبل ركوب الطائرة على أن يجروا فحصًا آخر عند الوصول ويخضعوا للحجر الصحي مدة 24 ساعة في انتظار النتيجة.