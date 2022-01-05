«ديلى ميل»: مصر تنتظر حدثًا تاريخيًا فى 2022

رشحت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية مصر كوجهة سياحية مميزة 2022، معتبرة أن مصر سوف تكشف عن الكثير من جعبتها الأثرية هذا العام.

ويصادف عام 2022 مرور مائة سنة على اكتشاف عالم المصريات البريطاني هوارد كارتر قبر الفرعون الصغير “توت عنخ آمون” في الأقصر، والذكرى المئوية الثانية لفك رموز حجر رشيد.

كما سيتم إطلاق فيلم Death On The Nile “الموت على ضفاف النيل” للمخرج كينيث برانا، في 11 فبراير، والذي تدور أحداثه على ضفاف نهر النيل.

كما ستشهد مصر حدثا تاريخيا، وهو افتتاح المتحف المصري الكبير الذي يضم ما لايقل عن 10 آلاف قطعة أثرية فرعونية من مصر القديمة بالإضافة لمجموعة الملك توت بأكملها.

العاصمة اليابانية طوكيو

كما رشحت الصحيفة البريطانية العاصمة اليابانية طوكيو للزيارة، لاسيما وهي تضم أكثر من 200 مطعم حاصل على نجمة ميشلان، وهو أكبر عدد من المطاعم في أي مدينة في العالم، وفقًا لدليل ميشلان طوكيو 2022، وتتراوح تجارب الطهي من جولات التنقل بين الحانات إلى تعلم كيفية صنع المعكرونة والسوشي.

كما تضم طوكيو عددا كبيرا من ناطحات السحاب الكبيرة الكثير منها متمثلة في فنادق مثل ريتز كارلتون طوكيو.

فالنسيا إسبانيا

كما رشحت الصحيفة البريطانية مدينة فالنسيا في إسبانيا، وهي ثالث أكبر مدينة في إسبانيا وموطن لوجبة "البايلا" الشهيرة.

كما سيشهد 2022، العديد من الأحداث الثقافية الحفلات الموسيقية والمعارض ومهرجان الشوارع في سبتمبر. ومن المقرر أن تقام احتفالات لاس فالاس الشهيرة بالألعاب النارية في الفترة من 15 إلى 19 مارس.

يأتي هذا فيما رشحت صحيفة «مترو» البريطانية مصر ضمن أفضل وجهة سياحية لربيع ٢٠٢٢، حيث الطقس الدافئ وانعدام فرص سقوط الأمطار.

وذكرت الصحيفة أن القاهرة رمز للتاريخ والحضارة، حيث تضم أهرامات الجيزة وأبو الهول التى تعد على رأس قائمة زيارات السائحين لمصر، وكذلك المتحف المصرى، منوهة بقرب افتتاح المتحف المصرى الكبير خلال العام الجارى.

كما قدم موقع «ذا ترافل» السياحى الكندى عددًا من النصائح لراغبى زيارة الأهرامات باعتبارها ثروة فى التاريخ المصرى، قائلًا: «يحلم العديد من المسافرين المتحمسين بزيارة مصر واستكشاف أهرامات الجيزة العظيمة، حيث يعود تاريخ هذه العجائب إلى آلاف السنين».

وتابع: «استحوذت الأهرامات على اهتمام عدد لا يحصى من السياح لعدة قرون، باعتبارها إحدى عجائب العالم القديم، ويزور ملايين السياح الأهرامات العظيمة كل عام».