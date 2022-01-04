استمرار ارتفاع إصابات ووفيات «كورونا» حول العالم

واصلت دول العالم تسجيل ارتفاعات في أعداد الوفيات والإصابات جراء تفشي وباء كورونا عالميا، اليوم، وفيما يلي أحدث البيانات بشأن الوفيات والإصابات المعلنة في عدد من البلدان خلال الساعات الأخيرة.

آسيويا، أعلنت العلاقات العامة بوزارة الصحة الايرانية في تقريرها اليومي أنه منذ ظهر أمس الاثنين وحتى ظهر اليوم الثلاثاء تم تسجيل 1706 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) وفق معايير التشخيص النهائية ليرتفع اجمالي الاصابات الى 6 ملايين و200 ألف و296 إصابة مؤكدة، حسبما أفادت وكالة مهر للأنباء. واشار التقرير الى تسجيل 34 وفاة من المصابين بفيروس كوفيد 19 خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع اجمالي عدد الوفيات الى 131.736 حالة وفاة.

وفي سنغافورة، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 842 حالة إصابة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات المؤكدة بالفيروس إلى 281 ألفا و596 حالة. وأظهرت أحدث الإحصاءات الصادرة عن الوزارة أنه تم تسجيل 3 حالات وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد، ليصل إجمالي الوفيات إلى 832 حالة.

وفي سريلانكا، أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 629 إصابة و18 حالة وفاة. وبذلك ارتفعت حصيلة الإصابات المؤكدة إلى 588 ألفا و929 إصابة، فيما ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 15 ألفا و55 حالة وفاة.

وفي بنجلاديش، أعلنت المديرية العامة للخدمات الصحية أنها سجلت 775 إصابة و6 حالات وفاة جديدة، لترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة إلى مليون و587 ألفا و915 إصابة، وترتفع حصيلة الوفيات إلى 28 ألفا و87 وفاة.

وفي فيتنام، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 15 ألفا و936 إصابة جديدة بكورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليون و778 ألفا و976 حالة، كما سجلت 190 حالة وفاة جديدة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 33 آلفا و21 حالة.

وسجلت أفغانستان 21 إصابة ووفاة شخص واحد بكورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 158 ألفا و205 إصابات والوفيات إلى 7365 حالة.

وسجلت نيبال 355 إصابة ووفاة 3 أشخاص بكورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 829 ألفا و632 إصابة والوفيات إلى 11 ألفا و601 حالة.

وفي إندونيسيا، سجلت البلاد 299 إصابة ووفاة 3 أشخاص ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 4 ملايين و263 ألفا و732 إصابة والوفيات إلى 144 ألفا و105 حالات.

وفي أوروبا، في ألمانيا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 11 ألف و211 إصابة جديدة بفيروس كورونا و117 حالة وفاة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 7 ملايين و246 آلاف و346 حالة والوفيات إلى 12 ألفا و787 حالة.

وفي صربيا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 5224 إصابة جديدة بفيروس كورونا و19 حالة وفاة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليون و246 آلاف و310 حالة والوفيات إلى 12 ألفا و806 حالة.

وفي البرتغال، أفادت وزارة الصحة بتسجيل 25 ألفا و836 إصابة و15 حالة وفاة. وبذلك ارتفعت حصيلة الإصابات المؤكدة في البلاد إلى مليون و460 ألفا و406 إصابات، فيما ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 19 ألفا و15 حالة وفاة.

وفي قبرص، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 5 آلاف و24 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية. وذكرت صحيفة "سيبروس ميل" القبرصية أن إجمالي الإصابات في البلاد منذ بداية تفشي الجائحة ارتفع إلى أكثر من 177 ألف و721 حالة، كما أضافت أن حصيلة الوفيات بلغت 641 حالة بعد تسجيل حالتي وفاة على مدار أمس.

وفي بلغاريا، أعلنت وزارة الصحة اليوم، تسجيل 1918 حالة إصابة جديدة بكوفيد ليبلغ إجمالي الحالات 751 ألفا و458 إصابة، كما سجلت البلاد 44 حالة وفاة مرتبطة بالفيروس ليبلغ الإجمالي 31 ألفا و80 حالة.

وأبلغ المعهد الوطني الهولندي للصحة العامة بوفاة 19 شخصا وإصابة 16 ألفا و222 آخرين خلال الساعات الـ24 الماضية، ليصل إجمالي الوفيات المرتبطة بـ"كوفيد-19" المسجلة في نذرلاند إلى 20 ألفا و990 حالة، وإجمالي الإصابات إلى 3 ملايين و198 ألفا و835 إصابة.

وفي كرواتيا، سجلت وزارة الصحة 46 حالة وفاة، و5 آلاف و845 إصابة بفيروس "كورونا" خلال الـ24 ساعة المنصرمة، ليرتفع إجمالي الوفيات المسجلة هناك إلى 12 ألفا و699 حالة، بينما بلغ العدد التراكمي للإصابات 727 ألفا و899 إصابة.

وسجلت لاتفيا 1628 إصابة ووفاة 6 أشخاص بكورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 279 ألفا و320 إصابة والوفيات إلى 6400 حالة.

وفي الدانمارك، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 23 ألفا و372 إصابة جديدة بفيروس كورونا و15 حالة وفاة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 846 آلفا و398 حالة والوفيات إلى 3307 حالة.

وسجلت ليختنشتاين 47 حالة إصابة بكورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 6283 إصابة ولم تسجل البلاد أى وفيات جديدة ليظل تراكمي الوفيات عند 71 حالة.

وفي سويسرا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 14 ألف و948 إصابة جديدة بفيروس كورونا و4 حالات وفاة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليون و385 ألفا و365 حالة إصابة والوفيات إلى 12 ألفا و359 حالة وفاة.

وفي بيلاروسيا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 675 إصابة جديدة بفيروس كورونا و14 حالة وفاة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 702 ألفا و374 حالة والوفيات إلى 5 آلاف و638 حالة.

وإفريقيا، أفاد المعهد الوطني للأمراض المعدية في جنوب أفريقيا بوفاة 139 شخص وإصابة 8 آلاف و78 آخرين بالفيروس خلال اليوم الأخير، ما يرفع حصيلة الوفيات المسجلة حتى الآن في البلد، الأكثر تضررا من الفيروس في القارة إلى 91 ألفا و451 حالة، والحصيلة التراكمية للإصابات إلى 3 ملايين و483 ألفا و590 إصابة.

وسجلت ناميبيا 404 إصابات ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 150 ألفا و145 إصابة ولم تسجل البلاد أى وفيات جديدة ليظل تراكمي الوفيات عند 3656 حالة.

وفي كينيا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 2402 إصابة جديدة بكورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 302 ألفا و134 حالة، كما سجلت 7 حالات وفاة جديدة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 5401 حالة وفاة.