إصابة فلسطينى بالرصاص الحى فى مواجهات مع الاحتلال جنوب الخليل

أصيب شاب فلسطيني بالرصاص الحي، مساء الثلاثاء، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال اندلعت عند مدخل مخيم الفوار، جنوب الخليل.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” نقلا عن مصادر أمنية، بأن الشاب أصيب بالرصاص الحي في فخذه، نقل إثرها إلى أحد مستشفيات مدينة الخليل، حيث وصفت إصابته بالمستقرة.

وكانت المواجهات اندلعت عقب إغلاق قوات الاحتلال البوابة الحديدية المقامة على الشارع الواصل بين بلدة دورا ومخيم الفوار.

وفي وقت سابق من اليوم، استولت قوات الاحتلال الإسرائيلي، على وحدتي تخزين (كونتينر) وخزاني مياه وفككت "بركسا" في بلدتي الزعيم وروابي العيسوية شمال شرق القدس.

وصرح مدير بلدية الزعيم محمد أبوزياد، بأن قوات الاحتلال فككت بركسا واستولت على حاوية نقل بضائع كونتينر وعلى المعدات بداخلها، عند مدخل البلدة تعود للمواطن عبد الله أبو أرميلة.

وأوضح المسؤول الفلسطيني أن قوات الاحتلال استولت أيضا على حاوية أخرى، وخزاني مياه شمال الزعيم، تعود لأحد المواطنين في منطقة روابي بلدة العيسوية المجاورة.

جاء ذلك عقب يوم من إصابة شاب فلسطيني آخر، بالرصاص الحي وعشرات المواطنين بالاختناق، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة بيت أمر شمال الخليل.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، نقلًا عن الناشط الإعلامي الفلسطيني في بيت أمر محمد عوض، بأن المواجهات اندلعت في البلدة، وأطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص تجاه المواطنين، مما أدى لإصابة شاب بالرصاص الحي والعشرات بالاختناق.

كما أصيب عشرات المواطنين بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، مساء أمس الاثنين، إثر إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي قنابل الغاز صوب المواطنين في بلدة حوارة جنوب نابلس.

وأفاد الناطق باسم حركة فتح في حوارة عواد نجم، بأن قوات الاحتلال أطلقت وابلا من قنابل الغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت صوب المواطنين المتواجدين في الشارع الرئيسي وسط البلدة، مساء اليوم، مما أدى لإصابة العشرات بالاختناق.