الثلاثاء 04 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط 6 أطنان لحوم ودواجن فاسدة قبل بيعها للمواطنين بالجيزة

دواجن فاسدة
دواجن فاسدة

تمكنت مباحث التموين بالاشتراك مع محافظة الجيزة ومديرية الطب البيطري ومباحث التموين من ضبط 6 أطنان لحوم ومصنعات لحوم ودهون حيوانية ودواجن وأسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وذلك خلال الحملات التي تم تنفيذها على ثلاجات حفظ اللحوم ومحال جزارة وبيع المجمدات والمطاعم والسوبر ماركت قبل طرحها بالأسواق للمواطنين.

وتواصل الأجهزة الأمنية شن الحملات التفتيشية على الأسواق والمحال والمطاعم والمنشآت للتأكد من جودة وسلامة الأطعمة المقدمة للمواطنين، بالإضافة إلى التصدى لأية مخالفة بكل حزم في إطار اتخاذ الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا والحد من انتشاره وتحرير المحاضر اللازمة للمخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

مباحث التموين الجيزة الطب البيطري التموين لحوم دواجن

رئيس التحرير

وائل لطفي

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