ميرهان حسين: شخصيتى فى حكاية «وأنسى روحى وياك» غير نمطية

أعلنت الفنانة ميرهان حسين، اليوم الثلاثاء، عن انتهاء تصوير حكاية "وأنسى روحي وياك" من مسلسل "نصيبى وقسمتك"، التي يجري عرضها حاليًا، مشيرة إلى أن شخصية قمر التي تقدمها غير نمطية وبعيدة عن التكرار.

وقالت ميرهان حسين- في منشور عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”: “فركش تصوير حكاية (وأنسى روحي وياك) من مسلسل (نصيبي وقسمتك)”، مشيرًا إلى أنهم استطاعوا التصوير في ظروف مناخية صعبة جدًا وبرد وصل لدرجة الصقيع وهي ترتدي زيًا صيفيًا، إضافة إلى ساعات تصوير طويلة جدا، مضيفة: "رغم ذلك استمتعت بكواليس التصوير وساعات العمل لأنها مع (ناس محترمة).. وأشكر جميع فريق العمل خاصة المخرج عصام نصار لتعامله المريح وقدرته على خلق روح جميلة في اللوكيشن والاهتمام بكل التفاصيل".

وعبرت عن شكرها للمؤلف عمرو محمود ياسين على شخصية قمر ورؤيته لها كممثلة بشكل مختلف عن الشكل النمطي والأدوار المكررة وعلى كتابته الرائعة الممتعة، متمنية أن تحظى حلقات الحكاية بإعجاب الجمهور.

يشار إلى أنه تبقى حلقتان فقط من انتهاء عرض الحكاية، وهي السادسة من الجزء الرابع من مسلسل "نصيبى وقسمتك" الذى يكتبه عمرو محمود ياسين، ويشارك في بطولتها، محمد عز، لورا، أيمن عزب، مروى الأزلى، إيمان السيد، وعدد آخر من الفنانين، والحكاية إخراج عصام نصار، وعرضت حتى الآن 5 حكايات من المسلسل هى "النظارة البيضا" بطولة أمير المصرى وكارولين عزمى ومصطفى أبوسريع، و"غرام بانتظام" بطولة شريف سلامة ونانسى صلاح ورحمة حسن، و"أوضة وصالة" بطولة أحمد عبدالعزيز ورشوان توفيق وإنعام سالوسة، و"حلوة اللقطة" بطولة هانى عادل وميرنا نورالدين وحمزة العيلى، و"تاج راسنا بابا" بطولة صلاح عبدالله ومنة فضالى.