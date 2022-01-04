الثلاثاء 04 يناير 2022
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مصر

رئيس الوزراء يهنئ البابا تواضروس بعيد الميلاد

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي

بعث الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة إلى قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية؛ بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، أعرب خلالها لقداسته ولجميع الإخوة الأقباط عن أخلص التهاني القلبية مقرونة بأطيب التمنيات بهذه المناسبة.

رئيس الوزراء يهنئ البابا تواضروس الثاني بعيد الميلاد المجيد


كما عبر الدكتور مصطفى مدبولي في برقيته، عن تمنياته بأن يعيد الله عز وجل هذه المناسبة على قداسته بموفور الصحة ودوام التوفيق، وعلى وطننا العزيز وشعب مصر العظيم بالخير واليمن والسلام.

وتستعد الكنائس الأرثوذكسية برئاسة قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، للاحتفال بعيد الميلاد المجيد، ليلة يوم 7 يناير الجاري، الإيبارشيات المختلفة.

ويترأس قداسة البابا تواضروس صلوات قداس عيد الميلاد المجيد، يوم الخميس المقبل، بكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور عدد من أساقفة الكنيسة، والأقباط من مختلف الإيبارشيات بأعداد محدودة، وبحجز مسبق بالتنسيق مع كهنة الكنائس والخدام بها.

واحتفلت الكنائس المسيحية الغربية، بعيد الميلاد المجيد والتي تتبع التقويم الغربي مثل كنائس الأقباط الكاثوليك والأرمن الكاثوليك والروم الكاثوليك والكلدان والكنيسة الأنجليكانية الأسقفية، وتزينت الكنائس بأضواء الميلاد ووضعت في باحاتها الخارجية ماكيت مزود البقر الذي ولد فيه السيد المسيح ببيت لحم، بالإضافة إلى مجسمات وتماثيل تروي قصة الميلاد المجيد.

من جهته، عبر القس أندريه زكي عن شكره لقداسة البابا لحفاوة الاستقبال، وقال: "نحن نكن كل الحب لقداستكم، ونتابع المجهودات الكبيرة التي تقدمونها والتأثير الإيجابي لمواقف قداستكم على كافة الأصعدة".

جدير بالذكر أن عيد الميلاد المجيد يُعتبر ثاني أهم الأعياد المسيحية بعد عيد القيامة، ويُمثل تذكار ميلاد السيد المسيح، وذلك بدءًا من ليلة 24 ديسمبر ونهار 25 ديسمبر في التقويمين الغريغوري واليولياني، غير أنه وبنتيجة اختلاف التقويمين ثلاث عشر يومًا يقع العيد لدى الكنائس الشرقية التي تتبع التقويم اليولياني مساء 6 يناير ونهار 7 يناير.

مصطفى مدبولى قداسة البابا تواضروس الثاني الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية عيد الميلاد المجيد الميلاد المجيد

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