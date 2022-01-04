الثلاثاء 04 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع شخص وإصابة 2 آخرين فى تصادم مروع بطريق المحمودية

حادث
حادث

وقع حادث سير، اليوم الثلاثاء، تسبب في مصرع شخص وإصابة 2 آخرين، بكسور وجروح متفرقة بالجسم إثر اصطدام سيارة نقل ثقيل بتروسيكل بطريق المحمودية دمنهور بالبحيرة. 

تم نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى دمنهور التعليمي وجارِ تقديم الإسعافات الطبية للمصابين وتحرير محضر بالواقعة.

تلقى اللواء أحمد عرفات مدير أمن البحيرة بلاغًا من شرطة النجدة بوقوع حادث سير بين سيارة نقل ثقيل وتروسيكل أمام قرية زرقون المحمودية دمنهور دائرة مركز دمنهور ووجود متوفى ومصابين.

انتقلت الأجهزة الأمنية لموقع الحادث وتبين لمأمور مركز شرطة دمنهور مصرع رمضان على مبيض 31 سنة ومقيم المحمودية وإصابة كل من: «أحمد ماهر السيدة زيد 31 سنة مقيم المحمودية بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم ومحمد غريب محمد 43 سنة مقيم المحمودية بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، تم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة، التى تولت التحقيق.

مصرع اصطدام سيارة نقل تروسيكل طريق المحمودية دمنهور البحيرة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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