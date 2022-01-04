90.5 مليار جنيه إيرادات قناة السويس خلال 11 شهرا.. و14.6% زيادة بالسفن شهريا

كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن أن عائدات قناة السويس بلغت 90.5 مليار جنيه خلال أول 11 شهر من عام 2021، لافتًا إلى أن الإيرادات الشهرية للقناة شهدت ارتفاعا بنسبة 16.8% لتصل إلى 9 مليارات جنيه خلال شهر نوفمبر الماضى 2021 مقابل 7.7 مليار جنيه خلال الشهر المناظر من العام السابق عليه.

وأضاف جهاز الإحصاء، وفقًا لتقرير صادر عنه حصلت عليه "الدستور"، أن عائدات قناة السويس شهريًا سجلت ارتفاعات مطردة بعدما تعافت حركة التجارة العالمية من تداعيات جائجة كورونا، حيث قفزت العائدات من 6.9 مليار جنيه خلال مارس 2021 لـ 8.7 مليار جنيه فى أبريل 2021، للتراجع خلال شهرى يونيو ويوليو لـ 8.3 مليار و7.8 مليار جنيه بالترتيب، ثم تعاود الارتفاع لـ 8.8 مليار جنيه فى أغسطس الماضى و8.8 مليار جنيه فى سبتمبر الماضى و8.7 مليار جنيه فى أكتوبر الماضى وصولًا لـ 9 مليار جنيه فى نوفمبر الماضي.

وحققت أعداد السفن العابرة بهيئة قناة السويس شهريًا ارتفاع لـ1421 سفينة خلال شهر نوفمبر 2021 مقابل 1239 سفينة خلال الشهر المناظر من العام السابق عليه بنسبة ارتفاع قدرها 14.6%، كما ارتفع عدد ناقلات البترول العابرة لـ 445 ناقلة بترول خلال شهر نوفمبر 2021 مقابل 375 ناقلة بترول خلال الشهر المناظر من العام السابق عليه بزيادة قدرها 70 ناقلة بنسبة 18.6%.

وارتفعت أيضًا حمولة السفن العابرة شهريًا إلى حدود 113.6 مليون طن خلال شهر نوفمبر 2021 مقابل 100.3 مليون طن خلال الشهر المناظر من العام السابق عليه، بزيادة بلغت قيمتها 13.3 مليون طن بنسبة زيادة 13.2%.