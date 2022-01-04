الثلاثاء 04 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

احسب المستحقات أولًا.. كيف ترتب ميزانية 2022 بخطوات حسابية بسيطة؟

كيف ترتب ميزانية
كيف ترتب ميزانية

مع بداية العام الجديد يحاول الجميع الحفاظ على الميزانية الخاصة به قدر المستطاع، ويقوم من أجل ذلك برصد جميع النفقات التي يتوجب عليه إنفاقها بما يتناسب مع الميزانية الخاصة به، أو هكذا يجب أن يفعل الأشخاص حتى يمر العام بسلام، مع تحقيق فائض في الميزانية، ولكي لا يتعرض الأفراد إلى الاستدانة من بعضهم البعض.

يمكن تلخيص مفهوم الميزانية هي قائمة بجميع الأموال التي تتلقاها وكل الأشياء التي تنفق المال عليها كل شهر، وفي السطور التالية نقدم عدد من النصائح التي تساعدك على تحقيق التوازن بين الأموال التي تحصل عليها والنفقات التي يجب عليك القيام بها، وذلك بحسب ماورد في موقع "step change".

حصر الأموال التي تأتي إليك:

اجمع كل دخلك الشهري بما في ذلك الأجور والمزايا والمعاشات التقاعدية وأموال التدبير المنزلي من شريكك أو أقاربك.

إذا تم دفع جزء من دخلك أسبوعيًا أو شهريَا، فستحتاج إلى تحويل هذه الأرقام إلى أرقام تقويمية شهرية، ومن أجل القيام بذلك، تحتاج إلى ضرب الرقم الأسبوعي في 52 ثم تقسيمه على 12، سيعطيك هذا رقمًا شهريًا تقويميًا لتضمينه في ميزانيتك.

افهم كم تنفق:

قم بعمل قائمة بكل ما تنفقه كل شهر، بما في ذلك الأشياء التي تدفع مقابلها مرة واحدة فقط في السنة أو أقل في كثير من الأحيان، عيد الميلاد أو إصلاح السيارات أو فواتير الأطباء البيطريين، على سبيل المثال.

للقيام بذلك، تحتاج إلى تقسيم التكلفة السنوية على 12 لمنحك رقمًا شهريًا يمكنك تضمينه في ميزانيتك، يمكنك بعد ذلك وضع هذه الأموال جانبًا حتى يحين موعد استحقاق الفاتورة.

احسب المبلغ المتبقي كل شهر:

اقتطع المبلغ الإجمالي الذي تنفقه كل شهر من دخلك الشهري، إذا كان لديك أي أموال متبقية بعد أن دفعت مقابل كل شيء، فسيكون لديك "فائض في الميزانية"، وإذا اكتشفت أن الأموال التي تحتاجها أكبر من الميزانية هناك يكون لديك عجز ويجب إعادة ترتيب الأولويات بشكل آخر.

العجز في الميزانية الحكومية في فرنسا إجازات العام الجديد المدفوه استعادة المستحقات المالية الأهداف الحال

رئيس التحرير

وائل لطفي

إعادة اختراع رجال الأعمال

الأكثر قراءة

رابط الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعى بالرقم القومى على موقع الوزارة

«صقيع شديد وشبورة».. «الأرصاد الجوية» تكشف تفاصيل طقس الـ72 ساعة المقبلة

يعتقد أن مصدره الكاميرون.. فرنسا تعلن إصابة 12 بمتحور جديد من كورونا

النقل الدولى والعربية للعلوم يحتفلان بتخريج دفعة جديدة لدبلومة الفياتا

130.2 مليون جنيه صافي أرباح «مصر لإدارة الأصول العقارية» خلال 2020-2021

«السعيد» أمام «النواب»: قانون التخطيط العام يحقق عدالة فى توزيع الاستثمارات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

حتى تصبح القاهرة أفضل المدن لبدء حياة جديدة

أحمد سعد زايد

اختراع رأس السنة.. كيف كان؟

محمد محمود عمارة

التعليم بين التطوير والتدمير

حسين دعسة

النازية تعود إلى القارة السوداء.. الفن والثقافة السر

محمود خليل

الأمة تهتف بحياة الزعيم الوطنى «القريب من الله»

محمد العسيري

لماذا تبنى «حياة كريمة» كل هذه المستشفيات؟

مؤمن المحمدي

صنداونز

جمال-أسعد

عيد سعيد على كل المصريين

صور

قرعة كأس الرابطة

جنازة ابراهيم حجازى

رجال الشرطة يساعدون المواطنين لمواجهة الطقس السيئ

محطة تل أبيب

المزيد

عملية انتشال في الظلام: تفاصيل مقتل طيارين إسرائيليين في تحطم مروحية

إسرائيل تتوقع اتهامها من الأمم المتحدة بأنها دولة فصل عنصرى تجاه الفلسطينيين

تحطم مروحية عسكرية إسرائيلية.. و«الرقابة» تفرض حظر النشر