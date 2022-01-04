احسب المستحقات أولًا.. كيف ترتب ميزانية 2022 بخطوات حسابية بسيطة؟

مع بداية العام الجديد يحاول الجميع الحفاظ على الميزانية الخاصة به قدر المستطاع، ويقوم من أجل ذلك برصد جميع النفقات التي يتوجب عليه إنفاقها بما يتناسب مع الميزانية الخاصة به، أو هكذا يجب أن يفعل الأشخاص حتى يمر العام بسلام، مع تحقيق فائض في الميزانية، ولكي لا يتعرض الأفراد إلى الاستدانة من بعضهم البعض.

يمكن تلخيص مفهوم الميزانية هي قائمة بجميع الأموال التي تتلقاها وكل الأشياء التي تنفق المال عليها كل شهر، وفي السطور التالية نقدم عدد من النصائح التي تساعدك على تحقيق التوازن بين الأموال التي تحصل عليها والنفقات التي يجب عليك القيام بها، وذلك بحسب ماورد في موقع "step change".

حصر الأموال التي تأتي إليك:

اجمع كل دخلك الشهري بما في ذلك الأجور والمزايا والمعاشات التقاعدية وأموال التدبير المنزلي من شريكك أو أقاربك.

إذا تم دفع جزء من دخلك أسبوعيًا أو شهريَا، فستحتاج إلى تحويل هذه الأرقام إلى أرقام تقويمية شهرية، ومن أجل القيام بذلك، تحتاج إلى ضرب الرقم الأسبوعي في 52 ثم تقسيمه على 12، سيعطيك هذا رقمًا شهريًا تقويميًا لتضمينه في ميزانيتك.

افهم كم تنفق:

قم بعمل قائمة بكل ما تنفقه كل شهر، بما في ذلك الأشياء التي تدفع مقابلها مرة واحدة فقط في السنة أو أقل في كثير من الأحيان، عيد الميلاد أو إصلاح السيارات أو فواتير الأطباء البيطريين، على سبيل المثال.

للقيام بذلك، تحتاج إلى تقسيم التكلفة السنوية على 12 لمنحك رقمًا شهريًا يمكنك تضمينه في ميزانيتك، يمكنك بعد ذلك وضع هذه الأموال جانبًا حتى يحين موعد استحقاق الفاتورة.

احسب المبلغ المتبقي كل شهر:

اقتطع المبلغ الإجمالي الذي تنفقه كل شهر من دخلك الشهري، إذا كان لديك أي أموال متبقية بعد أن دفعت مقابل كل شيء، فسيكون لديك "فائض في الميزانية"، وإذا اكتشفت أن الأموال التي تحتاجها أكبر من الميزانية هناك يكون لديك عجز ويجب إعادة ترتيب الأولويات بشكل آخر.