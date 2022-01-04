الثلاثاء 04 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«النقل»: القطاع الخاص شريك نجاح فى هيئة السكة الحديد والمترو

المترو
المترو

قالت مصادر خاصة بوزارة النقل، إن مشاركة القطاع الخاص في كافة قطاعات الوزارة، له ضرورة كبيرة في تقدم مستويات القطاعات التابعة لوزارة النقل، وعلى رأسها قطاع السكة الحديد.

وأضافت المصادر، أن مشاركة القطاع الخاص في هيئة السكة الحديد، سيساهم في فصل الإدارة عن الصيانة عن التشغيل وخلق حالة من التنافس بين قطاع السكة الحديد، وهو ما يصب في مصلحة المواطن المصري بتقديم أفضل خدمة لجمهور الركاب.

النقل: مشاركة القطاع الخاص في هيئة السكة الحديد من خلال 4 شركات فقط 

وذكرت المصادر، أن مشاركة القطاع الخاص في هيئة السكة الحديد من خلال 4 شركات فقط في الوقت الحالي، وينضم باقي الشركات تباعًا، ولكن عقب استعدادهم  للمشاركة في مشروعات السكك الحديدية، حيث سيكون هناك شركة خاصة بإدارة قطاع البضائع بالكامل، وشركة خاصة بإدارة القطارات الـ 6 الأسباني الجديدة التى ستصل أولها في منتصف الشهر الجاري، فلن تقوم هيئة السكة الحديد بإدارة تلك القطارات وذلك للتمكن من الحفاظ عليها لأطول وقت ممكن من خلال إجراء الصيانة المنتظمة لها.

وأوضحت المصادر، إن القطاع الخاص شارك في إدارة الخط الثالث للمترو، وذلك خلق روح من التنافسية بين شركة المترو التى تدير الخطين الأول والثاني للمترو وشركة الخط الثالث الفرنسية، وسيكون نفس الحال في الخطوط الجديدة التي ستفتتحها الهيئة خلال الفترة المقبلة.

واشارت المصادر، إلي أن القطاع الخاص سوف يكون له دور كبير أيضًا في تشغيل الموانيء الجافة، وذلك للمساهم في رفع كفاءة التشغيل وزيادة المكاسب المالية من التشغيل الخاص بتلك الموانيء.

النقل القطاع الخاص شريك نجاح هيئة السكة الحديد والمترو السكة الحديد والمترو

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وائل لطفي

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