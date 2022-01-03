غدًا.. وزراء الطاقة فى أوبك+ يبحثون استقرار سوق النفط الخام

تنطلق أعمال الاجتماع الوزاري رقم 24 لمنظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" وحلفائها المستقلين "أوبك +"، غدًا الثلاثاء، عبر الفيديو، برئاسة الأمير عبدالعزيز بن سلمان وزير الطاقة السعودي، وألكسندر نوفاك نائب رئيس وزراء الاتحاد الروسي.

وذكرت منظمة أوبك، في بيان اليوم، أن اجتماع وزراء الطاقة في المجموعة سيبحث مستجدات سوق النفط الخام واستقراره في ظل أزمة "أوميكرون"، ويراجع أحدث بيانات العرض والطلب والمخزونات النفطية، كما يحسم مصير الزيادة الشهرية في الإمدادات المطبقة منذ أغسطس الماضي وقدرها 400 ألف برميل يوميًا، التي من المرجح تمديدها إلى شهر فبراير المقبل.

من جانبه، ذكر تقرير اللجنة الفنية المشتركة لتحالف "أوبك +" عن اجتماعها رقم 58 عبر الفيديو لمراجعة أوضاع سوق النفط العالمية أنه تم استعراض مؤشرات السوق بدقة ورفع التوصيات للاجتماع الوزاري غدا.

كانت منظمة أوبك قد انتخبت في وقت سابق اليوم خبير النفط الكويتي هيثم الغيص في منصب الأمين العام للمنظمة اعتبارًا من أغسطس المقبل ولمدة 3 سنوات.

يذكر أن رفعت منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك"، اليوم الاثنين، من توقعاتها للطلب العالمي على النفط في الربع الأول من عام 2022، لكنها تركت توقعاتها للنمو للعام بأكمله دون تغيير.

وقالت منظمة "أوبك"، في تقرير شهري، نقلته وكالة "رويترز" للأنباء: "إن متحور أوميكرون من فيروس كورونا سيكون له تأثير طفيف مع تعايش العالم مع الجائحة".

وأضافت أنها تتوقع أن يبلغ متوسط الطلب على النفط 99.13 مليون برميل يوميا في الربع الأول من 2022 بزيادة 1.11 مليون عن توقعاتها الشهر الماضي.

كذلك رفعت منظمة "أوبك" توقعاتها للطلب العالمي على نفطها في 2022 بواقع 200 ألف برميل يوميا إلى 28.8 مليون برميل يوميا.

وفيما يتعلق بإنتاج المنظمة في نوفمبر الماضي، قالت "أوبك" إن إنتاجها النفطي ارتفع بواقع 290 ألف برميل يوميا في نوفمبر 2021 إلى 27.72 مليون برميل يوميا.