8 صور ترصد أهم أحداث اليوم عبر «الجارديان»

نشرت صحيفة الجارديان البريطانية اليوم الاثنين، تقريرًا عن أبرز الصور التي توثق أحداث اليوم، من جميع أنحاء العالم.

1- عاصفة شتوية تضرب مبنى الكابيتول في الولايات المتحدة الأمريكية

2- بريطانيا: رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الثاني من اليسار، يشاهد إستر، الثانية على اليمين، وهي تتلقى النسخة المعززة من “Covid-19”، خلال زيارة لمركز التطعيم في ملعب Stoke Mandeville في Aylesbury ، مع استمرار برنامج التطعيم المعززة.



3- بنغلاديش: عمال المياومة البنغلاديشيون يحملون سلال من الفحم من سفينة شحن في غابتولي. يكسبون حوالي دولار واحد لكل 30 سلة من الفحم يتم تفريغها من السفينة.



4- دايجو، كوريا الجنوبية: موجة باردة تخلق جدارًا جليديًا عملاقًا في منتزه Songahe على بعد 300 كيلومتر جنوب شرق سيول



5- إندونسيا: الناس يمرون من أمام شاحنة عالقة في مياه الفيضانات في شمال آيس بعد هطول أمطار غزيرة في المنطقة.

6- كوينكا.. الإكوادور: يبيع الحرفيون دمى بالحجم الطبيعي مصنوعة من الورق المقوى ونشارة الخشب. عادةً ما تمثل هذه الدمى الشخصيات العامة أو السياسيين أو الشخصيات السينمائية أو الأحداث المهمة في العام المنصرم ويتم حرقها في حفلة عائلية أو أصدقاء لتوديع الأشياء السلبية للعام الماضي والترحيب بسنة جديدة وأفضل.



7- سيتوي ، ميانمار: يقوم صيادو الروهينجا بإعداد شبكة صيد أثناء عملهم في موقع إنتاج الأسماك المجففة بالقرب من مخيم تشونغ للنازحين داخليًا في سيتوي ، ولاية راخين



8- ريبنوفو ، بلغاريا: وضعت العروس البلغارية المسلمة كيميل أفدينوفا المكياج على وجهها خلال حفل زفافها في قرية ريبنوفو الجبلية النائية في جبال رودوبي.

حافظت بلغاريا على مراسم الزواج الشتوية التقليدية على قيد الحياة على الرغم من عقود من الاضطهاد الشيوعي.

أهم ما يميز الحفل هو رسم وجه العروس، حيث يتم تغطية وجهها في طقوس خاصة مفتوحة فقط لأصهارها ، بطلاء أبيض طباشيري سميك ومزين بالترتر الملون.

8- يوكوهاما: اليابان: ذكر أسد البحر ليو يكتب كلمة النمر بالحرف الصيني في جاذبية العام الجديد للاحتفال بعام النمر في حوض أسماك هاكيجيما سي بارادايس في يوكوهاما

