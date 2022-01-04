الثلاثاء 04 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

الأنبا باسيليوس يلتقى الرئيس الإقليمى للرهبنة اليسوعية بالشرق الأوسط والمغرب العربى

الأنبا باسيليوس فوزي
الأنبا باسيليوس فوزي

التقى  صاحب النّيافة الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك،  اليوم الإثنين، بالأب مايكل زاميط، الرئيس الإقليمي للرهبنة اليسوعية بالشرق الأوسط والمغرب العربي، وذلك بمقر المطرانية.

جاء ذلك بحضور الأب مجدى سيف، رئيس دير الآباء اليسوعين بالمنيا، حيث دار اللقاء حول بحث سبل التعاون بين الرهبنة، والإيبارشية، لخدمة شعبها، كما تطرق الحوار أيضًا إلى تعميق الشراكة والخدمة بالإيبارشية.

واختتم اللقاء بتقديم الوفد التهنئة لنيافة الأنبا باسيليوس، بمناسبة بداية العام الجديد، وعيد الميلاد المجيد

وتستعد الكنائس الأرثوذكسية برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاين بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، للاحتفال بعيد اليملاد المجيد، ليلة يوم 7 يناير الجاري، بالإيبارشيات المختلفة.

ويترأس قداسة البابا تواضروس صلوات قداس عيد الميلاد المجيد، يوم الخميس المقبل،  بكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور عدد من أاسقفة الكنيسة، والاقباط من مختلف الايبارشيات بأعداد محدودة ، وبحجز مسبق بالتنسيق مع كهنة الكنائس والخدام بها.

واحتفلت الكنائس المسيحية  الغربية بعيد الميلاد المجيد، والتي تتبع التقويم الغربي مثل كنائس الأقباط الكاثوليك والأرمن الكاثوليك والروم الكاثوليك والكلدان والكنيسة الإنجليكانية الأسقفية، وتزينت الكنائس بأضواء الميلاد ووضعت في باحاتها الخارجية ماكيت لمزود البقر الذي ولد فيه السيد المسيح ببيت لحم، بالإضافة إلى مجسمات وتماثيل تروي قصة الميلاد المجيد .

جدير بالذكر، أن عيد الميلاد المجيد يُعتبر ثاني أهم الأعياد المسيحية بعد عيد القيامة، ويُمثل تذكار ميلاد يسوع المسيح، وذلك بدءًا من ليلة 24 ديسمبر ونهار 25 ديسمبر في التقويمين الغريغوري واليولياني، غير أنه وبنتيجة اختلاف التقويمين ثلاث عشر يومًا يقع العيد لدى الكنائس الشرقية التي تتبع التقويم اليولياني مساء 6 يناير ونهار 7 يناير.

لأنبا باسيليوس فوزي مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك الأب مايكل زاميط الإقليمي للرهبنة اليسوعية بالشرق الأوسط مقر المطرانية دير الآباء اليسوعين بالمنيا سبل التعاون الرهبنة التهنئة

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