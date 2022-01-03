رفع 100 طن مخلفات وحملات لرفع الإشغالات بقرى وأحياء المنيا (صور)

كثفت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا من حملات رفع الإشغالات والنّظافة بالأحياء والقرى وتمكنت من رفع 100 طن مخلفات ونقلها للظهير الصحراوي الغربي، لتوفير بيئة صحية نظيفة خالية من الأمراض والأوبئة.

وقال محمد عبد العظيم، رئيس حي وسط المدينة، إن متابعة حملات رفع الإشغالات غير الجائزة من الطريق بكوبري الملك فاروق وشارع سوق الطيور المتفرع من عمر أفندي وشارع الجيش لتيسير حركة سير المواطن.

أوضح عادل عوض، رئيس الوحدة المحلية بقرية طوخ الخيل، أن قسم البيئة بالقرية واصل جهوده المبذولة باستمرار أعمال النظافة ورفع 25 طن مخلفات وتراكمات بجميع شوارع القرية ومن قرية طوة ونقلها للمقلب العمومي بالظهير؛ حفاظا على سلامة أرواح المواطنين والحد من انتشار الأمراض والأوبئة.

أشار حمادة جمعة رئيس الوحدة المحلية بقرية دمشير، أن قسم البيئة بالقرية واصل أعماله المكثفة باستمرار اعمال النظافة ورفع المخلفات والقمامة والتراكمات الصلبة والأتربة وتمكن من رفع 25 طن مخلفات وتراكمات من أماكن التجميع اليومية وتم أيضا مسح الشارع العمومي لقرية دمشير للتخلص من آثار الأمطار الموجودة التي تعوق حركة المواطنين، وتم نظافة طريق الطلياني وأمام الوحدة الصحية لرسلان ومدرسة رسلان الابتدائية ونظافة المدخل الغربي لقرية ادمو ونقلها للمقلب العمومي بالظهير؛ حفاظا على سلامة أرواح المواطنين والحد من انتشار الأمراض والأوبئة وخاصة كورونا.

من جانبها، واصلت قرى تلة وصفط الخمار وحى غرب المدينة حملات النظافة المكثفة لرفع المخلفات والتراكمات من نقاط التجمع والشوارع الرئيسية برفع 50 طنا من المخلفات الصلبة والقمامة ونقلها إلى الظهير الصحراوي للحفاظ على سلامة المواطنين.

من جانبه، أكد الدكتور محمد حلمي، رئيس مركز ومدينة المنيا، أن هذه الحملات تأتي تنفيذًا لتوجيهات وتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا على مواصلة حملات لرفع الإشغالات التي تعوق حركة سير المواطن لتقديم كافة الخدمات الصحية لهم وتكثيف أعمال النظافة لتوفير بيئة صحية نظيفة خالية من الأمراض والأوبئة، خاصة في ظل مجابهة تفشي كورونا.