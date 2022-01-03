الإثنين 03 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

رفع 100 طن مخلفات وحملات لرفع الإشغالات بقرى وأحياء المنيا (صور)

حملات نظافة بأحياء
حملات نظافة بأحياء وقري المنيا

كثفت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا من حملات رفع الإشغالات والنّظافة بالأحياء والقرى وتمكنت من رفع 100 طن مخلفات ونقلها للظهير الصحراوي الغربي، لتوفير بيئة صحية نظيفة خالية من الأمراض والأوبئة.

271094340_2007141622797130_1261320850401222712_n

وقال محمد عبد العظيم، رئيس حي وسط المدينة، إن متابعة حملات رفع الإشغالات غير الجائزة من الطريق بكوبري الملك فاروق وشارع سوق الطيور المتفرع من عمر أفندي وشارع الجيش لتيسير حركة سير المواطن.

271136359_2007161679461791_4489134666803045752_n

أوضح عادل عوض، رئيس الوحدة المحلية بقرية طوخ الخيل، أن قسم البيئة بالقرية واصل جهوده المبذولة باستمرار أعمال النظافة ورفع 25 طن مخلفات وتراكمات بجميع شوارع القرية ومن قرية طوة ونقلها للمقلب العمومي بالظهير؛ حفاظا على سلامة أرواح المواطنين والحد من انتشار الأمراض والأوبئة.

270145146_2007161119461847_2938880087170187634_n

أشار حمادة جمعة رئيس الوحدة المحلية بقرية دمشير، أن قسم البيئة بالقرية واصل أعماله المكثفة باستمرار اعمال النظافة ورفع المخلفات والقمامة والتراكمات الصلبة والأتربة وتمكن من رفع 25  طن مخلفات وتراكمات من أماكن التجميع اليومية وتم أيضا مسح الشارع العمومي لقرية دمشير للتخلص من آثار الأمطار الموجودة التي تعوق حركة المواطنين، وتم نظافة طريق الطلياني وأمام الوحدة الصحية لرسلان ومدرسة رسلان الابتدائية ونظافة المدخل الغربي لقرية ادمو ونقلها للمقلب العمومي بالظهير؛ حفاظا على سلامة أرواح المواطنين والحد من انتشار الأمراض والأوبئة وخاصة كورونا.

271027888_2007140952797197_3428570269093964610_n

من جانبها، واصلت قرى تلة وصفط الخمار وحى غرب المدينة حملات النظافة المكثفة لرفع المخلفات والتراكمات من نقاط التجمع والشوارع الرئيسية برفع 50  طنا من المخلفات الصلبة والقمامة ونقلها إلى الظهير الصحراوي للحفاظ على سلامة المواطنين.

270789230_2007140772797215_1711045575867604536_n

من جانبه، أكد الدكتور محمد حلمي، رئيس مركز ومدينة المنيا، أن هذه الحملات تأتي تنفيذًا لتوجيهات وتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا على مواصلة حملات لرفع الإشغالات التي تعوق حركة سير المواطن لتقديم كافة الخدمات الصحية لهم وتكثيف أعمال النظافة لتوفير بيئة صحية نظيفة خالية من الأمراض والأوبئة، خاصة في ظل مجابهة تفشي كورونا.

271051089_2007140606130565_2874675868049470800_n
المنيا رفع 100 طن مخلفات حملات لرفع الإشغالات أجتماع برؤساء القري والأحياء الدكتور محمد حلمي

رئيس التحرير

وائل لطفي

إعادة اختراع رجال الأعمال

الأكثر قراءة

السيسى يوجه بتقديم هدية لـ«بطلة حلوان»: نموذج للشهامة والمروءة

«الأرصاد» تكشف تفاصيل طقس الـ72 ساعة المقبلة.. وتُحذر المواطنين

كارتيرون يقدم 5 إنذارات ضد إدارة الزمالك فى 24 ساعة

رابط أسرع.. موقع تسجيل لقاح كورونا التابع لوزارة الصحة والسكان المصرية

وزير الداخلية يكشف تورط نائب رئيس حركة النهضة التونسية فى قضايا إرهاب

تفاصيل اللقاء العلمي الشهري لقسم اليوناني بآثار عين شمس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

حتى تصبح القاهرة أفضل المدن لبدء حياة جديدة

أحمد سعد زايد

اختراع رأس السنة.. كيف كان؟

محمد محمود عمارة

التعليم بين التطوير والتدمير

حسين دعسة

النازية تعود إلى القارة السوداء.. الفن والثقافة السر

محمود خليل

الأمة تهتف بحياة الزعيم الوطنى «القريب من الله»

محمد العسيري

لماذا تبنى «حياة كريمة» كل هذه المستشفيات؟

مؤمن المحمدي

صنداونز

جمال-أسعد

عيد سعيد على كل المصريين

صور

قرعة كأس الرابطة

جنازة ابراهيم حجازى

رجال الشرطة يساعدون المواطنين لمواجهة الطقس السيئ

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تستعد لإعادة فتح حدودها أمام السياح المطعمين ضد كورونا

الخارجية الفلسطينية: إسرائيل تُضاعف الاستيطان للهروب من استحقاقات السلام

المنظمات الأهلية الفلسطينية تطالب بانتخابات موحدة للبلديات