الإثنين 03 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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سياسي

حزب المصريين بالبحر الأحمر يهنئ الأقباط بعيد الميلاد

المستشار حسين أبو
المستشار حسين أبو العطا

نظمت أمانة محافظة البحر الأحمر، الإثنين، زيارة إلى الأقباط لمشاركتهم احتفالاتهم بعيد الميلاد، وللتأكيد على وحدة الشعب المصري وتلاحمه.

ضمت الزيارة الدكتور عبدالله حسن، نجم الدين جوهر، أمين عام مساعد، هاني عبدالسميع عبدالعزيز، أمين مدينة الغردقة، محمد جمال، أمين عام مدينة رأس غارب، ولفيف من أعضاء الحزب وهيئته.

كان فى استقبالهم الأنبا إيلاريون أسقف البحر الأحمر فى كنيسة الأنبا شنودة بالغردقة، بحضور الأنبا مينا عزيز سكرتير الأنبا إيلاريون أسقف البحر الأحمر، ووفد من رجال الكنيسة.

ونقل وفد حزب المصريين تحيات وتهنئة أعضاء الهيئة العليا وجميع قيادات الحزب للأخوة الأقباط، مؤكدًا روح الوطنية المصرية بين طوائف الأمة، وهي المبادئ التي يقوم عليها ويرسّخها الحزب، وأكد الحاضرون على تكاتف قطبى الوطن وترابطهم.

أضاف هاني عبدالسميع، أمين مدينة الغردقة، أن روح المحبة والتماسك والترابط التي تجمع بين جميع طوائف الشعب المصري تتجلى في أبهى صورة لها في مصر وتعطي المثل والقدوة في التسامح بين الأديان، وتؤكد أن المصريين نسيج واحد وشركاء في بنيان واحد، وأن مصر ستظل دائمًا بإذن الله بلد الأمن والأمان بفضل وحدة الشعب المصري في مواجهة جميع التحديات لاستكمال مسيرة التنمية.

وأكد إيلاريون أن حزب "المصريين" هو حزب لكل طوائف الشعب المصري، وقدم الشكر لأمانة البحر الأحمر، معربًا عن تقديره لدور أمانة الحزب بالمحافظة، وحرصها على التواصل مع الشارع فى كل قضاياه وحمل همومه والعمل على حلها مع الجهات التنفيذية.

البحر الاحمر المستشار حسين أبو العطا الهيئة العليا قيادات الحزب وحدة الشعب المصري

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