الإثنين 03 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط عاطل أصاب سيدة وزوجها بالخرطوش فى شبين القناطر

عاطل
عاطل

ضبطت أجهزة الأمن في القليوبية، برئاسة اللواء غالب مصطفى، مساعد وزير الداخلية، مدير الأمن، عاطل أطلق النيران في منطقة الخرقانية دائرة مركز شرطة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، ما أدى لإصابة عامل وزوجته بشظايا خرطوش بالوجه والصدر خلال مشاجرة بسبب خلافات الجيرة.

وتلقى مدير أمن القليوبية إخطارًا من العميد أنور حشيش، مأمور مركز شرطة القناطر الخيرية، يفيد بورود بلاغ من مستشفى القصر العينى بالقاهرة باستقبال عامل وزوجته مصابين بشظايا خرطوش بالوجه والصدر.

تم إخطار اللواء محمد العنانى، مدير البحث الجنائى بالقليوبية، وبالانتقال لمكان الواقعة وبالمعاينة والبحث تبين حدوث مشادة كلامية بين "م ر ك"، 22 سنة، عامل، وزوجته ف ط ك"، 19 سنة، ربة منزل، مقيمان الخرقانية دائرة المركز، مع "ر م م"، 28 سنة، وشهرته "ربيع جاز"، وقام خلالها الأخيرة بإطلاق عيار نارى من فرد خرطوش، وتسبب فى إصابتهما بشظايا خرطوش بالوجه والصدر.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة على النحو المبين، وتم بإرشاده ضبط السلاح المستخدم بالواقعة، وتم التحفظ عليه، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

اجهزة الامن البحث الجنائي القناطر الخيرية محافظة القليوبية خرطوش مركز شرطة وزير الداخلية

رئيس التحرير

وائل لطفي

سنة التصنيع

الأكثر قراءة

السيسى يوجه بتقديم هدية لـ«بطلة حلوان»: نموذج للشهامة والمروءة

«الأرصاد» تكشف تفاصيل طقس الـ72 ساعة المقبلة.. وتُحذر المواطنين

3 قرارات عاجلة من النيابة فى العثور على جثة فتاة أجنبية بالشيخ زايد

البترول: ضخ 25 مليون دولار استثمارات جديدة فى منجم حمش لزيادة الإنتاج

وفاة الإعلامى إبراهيم حجازى بعد صراع مع المرض

راوتر وشهر مجانى لمواطنة تضررت من تأخر الإنترنت المنزلى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد محمود عمارة

التعليم بين التطوير والتدمير

حسين دعسة

النازية تعود إلى القارة السوداء.. الفن والثقافة السر

محمود خليل

الأمة تهتف بحياة الزعيم الوطنى «القريب من الله»

محمد العسيري

لماذا تبنى «حياة كريمة» كل هذه المستشفيات؟

مؤمن المحمدي

صنداونز

جمال-أسعد

عيد سعيد على كل المصريين

لواء. محسن الفحام

الرئيس والتنمية وحقوق الإنسان

لواء.حمدى البطران

الفرنسى والجارية «5»

صور

قرعة كأس الرابطة

جنازة ابراهيم حجازى

رجال الشرطة يساعدون المواطنين لمواجهة الطقس السيئ

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: إسرائيل تُضاعف الاستيطان للهروب من استحقاقات السلام

المنظمات الأهلية الفلسطينية تطالب بانتخابات موحدة للبلديات

«بينيت» يطالب الإسرائيليين بتلقى اللقاح وارتداء الأقنعة