ضبط عاطل أصاب سيدة وزوجها بالخرطوش فى شبين القناطر

ضبطت أجهزة الأمن في القليوبية، برئاسة اللواء غالب مصطفى، مساعد وزير الداخلية، مدير الأمن، عاطل أطلق النيران في منطقة الخرقانية دائرة مركز شرطة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، ما أدى لإصابة عامل وزوجته بشظايا خرطوش بالوجه والصدر خلال مشاجرة بسبب خلافات الجيرة.

وتلقى مدير أمن القليوبية إخطارًا من العميد أنور حشيش، مأمور مركز شرطة القناطر الخيرية، يفيد بورود بلاغ من مستشفى القصر العينى بالقاهرة باستقبال عامل وزوجته مصابين بشظايا خرطوش بالوجه والصدر.

تم إخطار اللواء محمد العنانى، مدير البحث الجنائى بالقليوبية، وبالانتقال لمكان الواقعة وبالمعاينة والبحث تبين حدوث مشادة كلامية بين "م ر ك"، 22 سنة، عامل، وزوجته ف ط ك"، 19 سنة، ربة منزل، مقيمان الخرقانية دائرة المركز، مع "ر م م"، 28 سنة، وشهرته "ربيع جاز"، وقام خلالها الأخيرة بإطلاق عيار نارى من فرد خرطوش، وتسبب فى إصابتهما بشظايا خرطوش بالوجه والصدر.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة على النحو المبين، وتم بإرشاده ضبط السلاح المستخدم بالواقعة، وتم التحفظ عليه، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.