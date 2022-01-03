الإثنين 03 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

البترول: ضخ 25 مليون دولار استثمارات جديدة فى منجم حمش لزيادة الإنتاج

منجم حمش
منجم حمش

أكد مصدر مسئول وزارة البترول والثروة المعدنية، أنه تم الاتفاق مع شركة ماتز هولتنج القبرصية المالكة لمنجم حمش بصحراء مصر الشرقية، على ضخ  25 مليون دولار استثمارات جديدة بالمنجم لتنمية الأعمال وزيادة الإنتاج، وذلك من خلال الموازنة التخطيطية للشركة 2022.

وكشف المصدر فى تصريحات، لـ«الدستور»، أن الاستثمارات الجديدة التى سيتم ضخها بالمنجم تشمل أعمال البحث والاستكشاف فى مناطق جديدة بالموقع، وذلك من خلال شركات عالمية متخصصة فى أعمال التعدين والاستكشاف، لتحديد حجم الاحتياطى بالمنجم، الذى يتم ذلك من خلال استخدام أحدث التكنولوجيات العالمية، والطرق العلمية الجيوفيزيقية والجيولوجية، وكذلك العمل على الصخور الكاملة، وتطوير المعامل، وأحواض المياه.

منجم حمش
منجم حمش 

وقال المصدر، إنه تم توريد كافة إنتاج الذهب المستخرج من منجم حمش لتدعيم الاحتياطى الذهب بالبنك المركزى المصري، والحصول على قيمته النقدية بالجنيه المصري بدلاً من العملة الدولارية، وذلك لتدعيم الاحتياطى النقدى بالمركزي.

منجم حمش2
منجم حمش 

كما أشار المصدر، إلى أنه يتم حاليا تطوير أماكن الإعاشة وتمهيد الطرق والممرات الجبلية الوعرة لدخول المعدات الجديدة، تمهيداً لتطوير وتحديث المصنع الخاص بانتاج الذهب لكى يعمل بكفاءة عالية، لافتاً إلى أنه تم التعاقد مع شركات قطاع البترول العاملة فى الخدمات البترولية والتعدينية لتوريد العمالة الفنية المدربة، وكذلك لتوريد الوقود من خلال شركتى مصر للبترول، وتنمية التابعين لوزارة البترول والثروة المعدنية، بالإضافة إلى أنه تم التعاقد مع كبرى الشركات المتخصصة فى الحراسات والأمن، وذلك لتأمين الموقع من عمليات السرقة وعصابات الدهابة بالمنطقة.

منجم حمش3
منجم حمش 

يأتى ذلك فى إطار اهتمام المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، بقطاع التعدين وثروات مصر الطبيعية، وتشجيع الشركات العالمية والمستثمرين على ضخ مزيد من الاستثمارات فى مجال التعدين وإنتاج الذهب، والعمل على تذليل كافة العقبات التى تواجهم، وفقاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي والعمل على القيمة المضافة للتصنيع من خلال زيادة الإنتاج والتنمية.

منجم حمش

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منجم حمش5
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البترول حمش منجم حمش وزارة البترول ماتز هولتنج

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رئيس التحرير

وائل لطفي

سنة التصنيع

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