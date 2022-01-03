الإثنين 03 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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سياسي

أبو شقة: مناقشات قانون العمل ثرية وبناءة ومواده تحقق التوازن

المستشار بهاء أبو
المستشار بهاء أبو شقة

أكد المستشار بهاء أبو شقة، وكيل أول مجلس الشيوخ، أن مناقشات اليوم لمشروع قانون العمل بمجلس الشيوخ كانت ثرية وبناءة وتم فيها الاستماع إلى كافة الآراء من النواب من قبل رئيس المجلس المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، وأتيحت الفرصة للجميع، وتم الاستماع إلى مبررات الحكومة فى عدد كبير من المواد، وانتهت المناقشات بعد التوافق عليها من جميع النواب وحتى المادة 89 من القانون، على أن يتم الاستكمال فى جلسات قادمة.

أضاف أبو شقة، عقب الجلسة العامة للمجلس اليوم، أن مواد القانون التى تم مناقشتها فى جلسة اليوم تعلقت بعضها بحقوق ذوي الإعاقة، وأكدت ضرورة توفير الحماية والضمانات اللازمة لهذه الفئات كما أقرها الدستور والاتفاقيات الدولية، وأقرها الدستور فى المادة 81 التي تنص على أن تلتزم الدولة بضمان حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة والأقزام، صحيًا واقتصاديًا واجتماعيًا وثقافيًا وترفيهيًا ورياضيًا وتعليميًا، وتوفير فرص العمل لهم، مع تخصيص نسبة منها لهم، وتهيئة المرافق العامة والبيئة المحيطة بهم، وممارستهم لجميع الحقوق السياسية، ودمجهم مع غيرهم من المواطنين، إعمالًا لمبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص.

وتابع “لا بد من الالتزام بالنص الدستورى فى هذا الشأن وأن تشمل الحماية والضمانات الموجودة فى قانون العمل الفئات المنصوص عليها فى المادة 81 لأنه التزام دستوري”.

وأوضح أن المواد تطرقت إلى العلاوة السنوية الممنوحة للعامل وتم إقرارها بعد مناقشات مستفيضة بنسبة 3% من الأجر التأمينى لتحقيق أكبر استفادة للعامل.

أضاف أبو شقة أن مشروع القانون فى مجمله يحقق المواءمة بين طرفى العلاقة التعاقدية العامل ورب العمل، وكذلك جميع مواده أكدت على إقرار التوازن فى العلاقة بين الطرفين بإقرار ضمانات حمائية لكل الأطراف، مشددا على أن القانون نقلة جيدة فى طريق الجمهورية الجديدة لمواكبة التحديث والتطوير العالمى بآليات وأطر حديثة. 

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